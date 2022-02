Nakon što se ceremonija filmske i televizijske nagrade Zlatni globus održala virtualno, sve oči uprte su u organizatore prestižne filmske nagrade Oscar. Bez obzira na razočaranje pojedinih nominiranih, Oscari bi napokon, nakon dvije godine, mogli vratiti dio sjaja i glamura na crveni tepih. Što nas sve očekuje, čiji se govori, selfiji i skandali najviše pamte, saznajte u prilogu In magazina!

Nakon što su objavljene nominacije za najprestižniju filmsku, a sada slobodno možemo reći i televizijsku nagradu Oscar, jer su među nominacijama i filmovi koji su svoju premijeru imali isključivo na popularnim streaming platformama, kao i prethodnih godina, razočaranje u glasače je poprilično veliko jer nominaciju nisu dobili neki od glumaca, ali i najgledaniji i najpopularniji filmski naslovi iz prošle godine.

No to više nije ni važno jer Oscare već neko vrijeme gledamo najčešće zbog toaleta, govora koji se češće pamte od toga tko je je preuzeo pozlaćeni kipić, a u većini slučajeva nominirane filmove i one koji osvoje nagradu za najbolji, nismo ni pogledali.

Nakon prošlogodišnje ceremonije na željezničkoj postaji, Oscari se vraćaju u Dolby Theatre, i to ne s jednom, ne dvije, već tri voditeljice - Amy Schumer, Regina Hall i Wanda Sykes. Na pozornici će, zahvaljujući nominacijama za najbolju originalnu pjesmu, pjevati Beyonce, Billie Elish i Van Morrison.

No još uvijek, osvojiti Oscara ili samo biti nominiran, velika je čast i sreća jer će ubrzo nakon kipića uslijediti i poslovne ponude. Tako je i Lesley Maneville u 61. godini nakon nominacije za najbolju sporednu glumicu odmah postala, kako kaže, vruća roba u Holivudu.

Ono što je kod Oscara najzanimljivije jest činjenica da se doista ne zna tko je dobitnik do samog trenutka čitanja imena na pozornici, pa je tako prije 25 godina pozlaćenog kipića za najbolju sporednu ulogu osvojila Juliette Binoche, zahvaljujući ''Engleskom pacijentu''. Nominirana Lauren Bacall teško se pomirila s tim, a krivnju je pripisala agresivnoj kampanji distributera 'Engleskog pacijenta'.

Oskare katkad pamtimo i po skandalima, poput onog kada su Warren Beatty i Faye Dunaway u ruci držali pogrešnu omotnicu pri proglašenju filma godine...

Pamtimo ih i po srušenom rekordu na društvenim mrežama kada je voditeljica ceremonije Ellen Degeneres snimila selfie s poznatim glumcima, a kasnije ih počastila i pizzom. Katkad glumci, poneseni emocijama, zaborave da ih uživo gledaju milijuni i da će malo tko shvatiti privatnu šalu između dvoje dobrih prijatelja Seanna Penna I dobitnika Oscara, redatelja Alehandera Gonzalesa Inaritua.

A, nažalost, smijeha je sve manje. Oscari bi trebali biti mnogo toga - tradicionalni i odvažni, intimni i spektakularni, neozbiljni i iskreni. A to su putem izgubili…

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.