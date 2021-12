Najpoznatija i najgledanija božićna baletna bajka na svijetu zasigurno je Orašar. Gdje god igra, predstave su rasprodane. Tako je bilo i ovog puta u Lisinskom, gdje je nastupala Baletna trupa Ukrainian Classical Ballet.

"Orašar", priča o djevojčici Klari koja na Badnju večer ispod bora pronalazi nesvakidašnji dar - drvenog orašara kojim se razbijaju orasi te s njim proživi čudesne dogodovštine u izmaštanu svijetu, najpopularniji je i najizvođeniji balet na svijetu. Tako su i u zagrebačkom Lisinskom zbog velikog interesa morali dodati još jednu predstavu.



''Velika čast je plesati u ovakvoj dvorani, sudjelovati u takvom baletu. Vrlo cijenim i privilegij je surađivati s koncertnom dvoranom Lisinski'', rekli su gosti.

Bajkoviti balet Orašar prvi je put izveden u Saint Petersburgu, u prosincu davne 1892. godine i od tada ne silazi s repertoara brojnih baletnih kuća. A san svake balerine je plesati glavnu ulogu Klare.



''Ova uloga je vrlo posebna za svaku balerinu, zato što se tumači vrlo nježan lik, provodi se linija ljubavi i dobrote i gledatelj jako dobro prihvaća ulogu glavne junakinje Mašenke/ Klare'', govori Ilonka.



''Tumačim danas glavnu negativnu ulogu, kralj Miševa i kao uvijek negativna uloga stvara zaplet i intrigu i to je veliko zadovoljstvo'', govori Ivan.

U ovoj baletnoj trupi nastupaju zaslužni umjetnici Ukrajine, dobitnici brojnih baletnih nagrada i priznanja.



''Baviti se baletom sam počela u jako ranom djetinjstvu i s vremenom sam shvatila da želim nešto više, da želim posvetiti svoj život baletu i tako sam upisala višu školu koreografije i sad se bavim baletom profesionalno'', govori Ilonka.

Bravurozne izvedbe baletnog ansambla Ukrainian Classical Ballet, najljepših i najcjenjenijih baletnih predstava, obišle su brojne zemlje.



''Ovo može biti teško, ali svaki plesač, umjetnik smatra da je to veliki privilegi, ne smatra da je to posao i zanimanje. To je život, to je stvaranje, to je ljubav'', kaže Ilonka.



''Odnos plesača i hrvatske publiek je vrlo dugoročan i vrlo poseban. Hrvatski gledatelji nas vrlo toplo primaju svake godine. To je postala dobra tradicija, svaki 12. mjesec, svaki prosinac, naći se u koncertnoj dvorani i predstaviti ovu prekrasnu bajku'', kaže Ivan.

Čarobnu božićnu bajku koja svake godine iznova pruža nezaboravan doživljaj.

