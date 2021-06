Tko su najbolji nogometaši među glazbenicima? Odgovor na ovo i ostala nogometna pitanja dao je frontmen Opće opasnosti Pero Galić i Marko Novosel iz Zaprešić boysa. Oni su snimili zajedničku pjesmu, a složni su i oko mnogih nogometnih tema. Kakvi su kad navijaju, kojim se igračima dive, ali i koji poraz naše reprezentacije im je najteže pao, otkrili su za IN Magazin.

Ovih je dana nogomet ponovno najvažnija sporedna stvar na svijetu, a i Pero Galić i Marko iz Zaprešić boysa strastveno navijaju kad god igra naša reprezentacija.

"Ja ne mogu biti miran, dosta nervozno to proživljavam, ali dolazim iz tog navijačkog svijeta kojem sam pripadao 20 godina. Zamisli da čuju to sve što im izgovaramo, pa vratili bi se kući istog trena jer mi znamo dodaj, igraj, neee, burno je sigurno. Jer ispred ekrana to izgleda bitno drugačije", izjavili su Marko i Pero.

Prognoze za plasman vatrenih na Euru su?

"Naravno idemo do finala, to je sigurno. Optimističan sam, mislim da bi mogli biti prvi ili drugi", složili su se.

Frontmen Opće opasnosti nogomet prati ipak mnogo manje od ostatka ekipa iz benda koji strastveno navijaju čak i kad gledaju reprizu utakmice.

"Ekipa gleda utakmicu, bend cijeli, oni to prate podrobnije nego ja. Gledaju utakmicu i navijaju žustro, trči ne, ja reko ljudi što se igra ma to je od prošle godine utakmica", našalio se Pero.

Uz njihovu navijačku pjesmu lakše igraju i vatreni, a uz nju bi mogli slaviti već u petak u Glasgowu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.