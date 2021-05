Opća opasnost i Zaprešić boysi -ova je glazbena kombinacija zaslužna za pjesmu uz koju ćemo navijati na nadolazećem Europskom prvenstvu u nogometu. Stanovnici zagrebačkog Folnegovićevog naselja bili su dio navijačke ekipe na snimanju videospota za ovu pjesmu.

Mjesec dana uoči Europskog prvenstva u nogometu objavili su zajedničku pjesmu "Osam slova".

''Mi nikad ne bi ulazili u suradnju s nekim s kim se nismo povezali prijateljski, s kim nismo dobri, dobri frendovi i koji nisu prije svega dobri ljudi'', govore Zaprešić boysi,

''Već dugo mi to pokušavamo, ali evo kako se to dogodilo da se ne može ništa na sceni odraditi tako da nas je to spriječilo, ali evo sad napokon prva prilika, prošle godine je trebao biti Euro to je znači bilo već isplanirano'', govori ekipa iz Opće opasnosti.

Zbog odgađanja Eura ovu su pjesmu čuvali godinu dana, a na snimanju videospota podržali su ih stanovnici zagrebačkog Folnegovićevog naselja.

''Sigurno je veselje svima, čujete ih na kraju krajeva i vidite kako to izgleda, upoznati su sa svime što se ovdje događa jer svakako za sve što se ovdje dođaga trebale su i posbne dozvole. Iako je sve i dalje pod covid mjerama nažalost, bilo bi tu i više ljudi, vidite da su ljudi po balkonima, ali ljudi su se zaželjeli pogotovo pjesama, zabave i mislim da smo im to danas dali'', govore.

A imidž je samo za ovu priliku promijenio i frontmen Opće Opasnosti Pero Galić.

Zdravstveni djelatnici, HGSS, vatrogasci, vojska i Civilna zaštita -drugim riječima svi oni koji su podnijeli najveći teret u zadnjih godinu dana također su u glavnim ulogama u videospotu za ovu pjesmu koja nosi snažnu domoljubnu poruku.

''Mi uvijek velimo da to domoljublje dolazi od doma 50 posto tako da i danas tako učimo svoje klince i to nam je ostalo od tih vremena kad je Hrvatska postala samostalno država, a na kraju krajeva prošli smo navijački život s reprezentacijom i hrvatskom i to su te iskrene navijačke emocije'', govore.

Rokeri iz Županje i dečki iz Zaprešića jedva čekaju do počne Europsko prevenstvo. Evo kakva su njihova očekivanja.

''Pa pobjeda, uvijek najveća naravno, pobjeda na pobjedu evo i pjesma ide koja će još donijeti novog duha'', kažu.



''Ovo je nešto što mi možemo ponuditi, kao podrška, pomoć našoj reprezentaciji'', zaključila je ova ekipa.

Priča o prijateljstvu ova dva benda započela je na turneji u Australiji 2018., a povratak koncerata priželjkuju i jedni i drugi.

''Cijepite se ljudi prije ćemo vam doći'', zaključili su na kraju.

