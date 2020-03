Znate li što je zajedničko Melaniji i Donaldu Trumpu, Emmanuelu i Brigitte Macron, Draženu Žeriću Žeri i njegovoj supruzi Barbari te Željku Bebeku i njegovoj supruzi Ružici? Sve ove parove, naime, dijeli razlika u godinama od nekoliko desetljeća. U sljedećim minutama saznajte tko u Hrvatskoj drži jedan od rekorda najveće razlike u godinama, ali i čija je ljubavna priča zbog 24 godina razlike naišla na osude. Prilog Matee Slogar.

Mnogi se slažu s tim da godine, kada je ljubav u pitanju, nisu važne. Dokazuju to i brojni primjeri ljubavnih i bračnih parova diljem svijeta, ali i Hrvatske. Melania i Donald Trump u braku su već 15 godina. Upoznali su se 1998. u jednom njujorškom noćnom klubu, a Melania je od Donalda mlađa čak 24 godine. Ovakvu razliku od 24 godine dijele i francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegova supruga Brigitte. Ovaj je par izazvao skandal kad se zaljubio: njemu je u tom trenutku bilo 16, a njoj 40 godina i bila mu je profesorica. Ipak, njihova je veza bila jača od društvenih predrasuda.



Razlika u godinama nikad nije smetala Catherine Zeti Jones i Michaelu Douglasu. Upoznali su se dok je Michael još bio u prvom braku, a zaveo ju je rečenicom kako će on biti otac njezine djece. Oboje su rođeni na isti dan, 25-og rujna, a slavni je glumac od svoje lijepe supruge stariji čak 25 godina.



Međunarodno priznata odvjetnica Amal i holivudski glumac George Clooney upoznali su se na humanitarnoj zabavi u Italiji, nakon čega su se počeli dopisivati. Zaljubili su se unatoč povećoj razlici u godinama - naime, George je od Amal stariji 17 godina. Vjenčali su se 2014. u Veneciji i ubrzo nakon toga postali roditelji blizanca Alexandera i Elle.



Da ljubav ne poznaje pravila, dokazuju i brojni hrvatski parovi. Dražen Žerić Žera, pjevač popularne Crvene jabuke, svoju je suprugu Barbaru upoznao na moru, dok je radila kao sezonska konobarica. Izjavio je kako je tek nakon dva mjeseca shvatio da je ona od njega mlađa čak 24 godine. Vjenčali su se i imaju blizanke Petru i Mareu.



A vjerojatno jednu od najvećih domaćih estradnih razlika u godinama drže Željko Bebek i njegova supruga Ružica. Naime, Željko je od Ružice stariji čak 34 godine. Ona je godinama bila Željkova obožavateljica, a vjerojatno nije mogla ni sanjati da će se jednog dana udati baš za njega.



''Zahvaljujući njoj, karijera je ponovno ovako zablistala, obaveze su velike i bez njene pomoći teško bi uspio'', govori Željko Bebek.



Da je mlađe slađe, dokazuje glumica Jelena Perčin koja se zaljubila u crnogorskog glumca Momčila Otaševića, unatoč 9 godina razlike. To im nimalo ne smeta jer se odlično slažu:

''Ako bi mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega, to je taj njegov nevjerojatan karakter, on je toliko pozitivan, toliko nema u sebi agresije, čovjek s njim ne može doći u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno'', rekla je jednom prilikom.



I za kraj jedna lijepa ljubavna priča koja se rodila između pjevačice Severine i Igora Kojića, unatoč 15 godina razlike. Par je u braku četiri godine, a vjenčali su se nekoliko puta. Najneobičnije je bilo njihovo afričko vjenčanje na Zanzibaru. Regularno vjenčanje održano je u Beogradu, a kadrovi s tog svadbenog slavlja naknadno su poslužili i kao videospot.



Svi se možemo složiti kako ovi poznati parovi dokazuju da ljubav briše granice te kako su godine, u ovom slučaju, samo broj.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.