U svojoj karijeri glumac Goran Navojec ima živopisan spektar uloga. Omiljeni žanr nema, a koju god ulogu odigra, i publika i kritika ga vole. Zato je i nominiran za prestižne nagrade Zlatnog studija i Večernjakove ruže. Uz razgovor o postignućima, glumac progovara i o nekim problemima za In magazin.

Goran Navojec jedan je od najzaposlenijih hrvatskih glumaca. Pa čak i u godini pandemija, kada je svijet hrvatskog filma polako vrtio svoje filmske vrpce, njemu su uloge, kaže, na sreću stizale.

''Ja konkretno što se tiče posla sam imao dosta sreće, imao sam dosta posla, snimanja, tako da se financijski gledano progurala godina, ne bih se trabao žaliti. Pogotovo u odnosu na druge kolege'', kaže Navojec.

Hoće li u budućnosti utjeloviti pozitivca ili negativca tek ćemo vidjeti. U svojoj karijeri Goran ima živopisan spektar uloga, a koju god ulogu odigra, i publika i kritika ga vole. No, miljenikom publike ne voli se zvati. Radije bira opis simpatičnog poznanika:

''Imam dojam da moja pojava izmami osmjeh, a evo i sad kad smo pod maskama, imam taj upečatljivi bariton, pa mi glas prepoznaju'', Nemoguće je biti svima simpatičan, ali ja vidim da se ljudi raduju kad uđem u brijačnicu, pekaru, mesnicu, ribarnicu, teretanu'', priča Goran.

A teško je u posljednje vrijeme nekoga nasmijati. I za njega je godina iza nas bila po mnogočemu neobična, pa čak i zabrinjavajuća jer je otvorila brojna pitanja i probleme društva:

''Od pravosuđa, politike, nebrige za nešto, busamo se domoljubljem a ne vodimo birgu o našoj kulturnoj baštini'', smatra.

Ne samo da je kazališna scena pretrpjela veliki gubitak zbog odlaska glumačkih velikana poput Mustafe Nadarevića ili Špire Guberine, ona je i na aparatima zbog epidemioloških mjera. Pritom su nezavisna kazališta u najvećem gubitku. Ne može se kaže, ne osvrnuti i na pljuštanje optužbi diljem regije za slučajeve zlostavljanja, diskriminacije i uznemiravanja, kako na Akademiji dramske umjetnosti, tako i na drugim fakultetima.

''Ja mogu kao kolega doć i reć dvije stvari – daj mi ga pokaži i žao mi je što ti se to dogodilo, ali to treba struka da pomognu i naravno pravosuđe. Sad će se tu manipulirati s mnogim stvarima, mi smo narod koji je patrijahalan, i državni aparat koji je spor, koji ne štiti dovoljno žrtve takvog nasilja, tako da ja mislim da je dobro da to izlazi van, da se o tome priča, nadam se da će se i postupati prema onima koji su krivi'', zaključio je.

I vjerojatno će se pod sumnjom što se događalo iza kamere i na nadolazećim premijerama filmova čiji uspjeh itekako treba proslaviti. Jer filmovi nerijetko također otvaraju pitanja životnih problema. Jedan takav je ''Mare'', a uloga u tom filmu jedna je uloga koja ga je ponovno dovela do nekoliko nominacija za najboljeg. Zbog nje je Goran finalist Zlatnog studia u kategoriji za najboljeg glumca. Za Večernjakovu ružu nominiran je u kategoriji Glumačko ostvarenje godine.

Mogao bi slaviti i s ekipom showa "Tvoje lice zvuči poznato", gdje je u žiriju.

Nevjerojatne transformacije, odlični nastupi i mnogo zabave, razlozi su zbog kojih ova emisija našla je svoje mjesto među finalistima Zlatnog studija u kategoriji najbolja TV zabava i show. Dok nagrada ne stigne, produkcijska ekipa ponovno se okupila na setu Nove TV jer je u pripremi i sedma, ALL STARS sezona. A Goran je dio već uigranog žirija:

''Čim spominjemo tu neku All Stars specijal varijantu to znači da su svi kandidati najbolji od najboljih, i mislim da će biti stvarno sezona za najbolju uživanciju. Njih čeka jako težak posao, a mi u žiriju smo blagoslovljeni jer ćemo moći vidjeti te kreacije prvi'', kaže Goran.

No do tad, glasovima možete podržati Gorana ili Tvoje lice zvuči poznato za nagradu Zlatnog studia. O načinima glasovanja pročitajte na stranici novatv.hr, a glas za svoje favorite možete dati do 5. veljače. Dodjela nagrada održat će se 20. veljače.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Popularni show Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato" u utrci je za medijsku nagradu Zlatni studio, i to u kategoriji Najbolja TV zabava. Među finalistima je i glumac Goran Navojec, ujedno i član žirija u showu, u kategoriji Najbolji glumac.

Podržite ih svojim glasom, a kako to učiniti, saznajte ovdje.