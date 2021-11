I u Splitu je, kao i u većini hrvatskih gradova, počelo obilježavanje adventa. Sva događanja održavat će se, naravno, u skladu s epidemiološkim mjerama. Na splitskom Zvončacu nastupit će poznati glazbenici, a osim u glazbi, posjetitelji će moći uživati i u gastro delicijama. Tko će Splićane uvesti u novu godinu, a tko će na poseban način odati počast neprežaljenom Oliveru, doznajte u prilogu In magazina.

Postavljanje kućica, odabir lampica, završavanje terena da baš sve zasja u najljepšem svijetlu. Pripreme za otvaranje adventa na splitskom Zvončacu u punom su jeku. Prvog prosinca posjetitelji će moći napokon uživati u pravom blagdanskom ugođaju.



"Svakog dana imamo organizirane koncerte. Već od 01.12. čekamo Alena Islamovića s tim da počinjemo sa svečanim otvorenjem nastupom naših mažuretkinja, svaki dan su organizirani koncerti naših poznatih lokalnih bendova ali i većih imena s estrade. Čekamo Pravila igre, Mineu, Miju Dimšić, Gustafe, TBF, a imamo i neka iznenađenja koja ćemo ostaviti da se ipak ljudi malo iznenade.", govori organizatorica Bojana Olujić.



Na Zvončacu će zapjevati i Petar Dragojević koji će na poseban datum odati počast svojem stricu Oliveru Dragojeviću, pjesme i pozitivne energije neće nedostajati.



"7.12. to je datum kad je Oliver rođen pa ćemo se sjetiti i njegovih pjesama i prisjetiti se lijepih dana. Bit će tu jedna lijepa, lijepa atmosfera. Jednostavno jer situacija je takva da se moramo malo proveseliti'', govori Petar Dragojević.



Uz bezvremenske hitove TBF-a, Splićani i njihovi gosti dočekat će 2022. godinu. Organizatori najvaljuju da će najluđa noć u godini opravdati svoj naziv. Mladena iz TBF-a vežu mnoge uspomene uz splitski Zvončac.



" Meni je uvijek bio drag prostor, imam neku romantičarsku vezu s njim jer su se tu davnih godina održavali ti plesnjaci. Šta reć nego da nam je jako drago, šta smo dobili poziv da doma sviramo jer nismo par godina ni nastupali tu za Novu godinu. Najslađe je doma nastupati. Složit ćemo koncertni program od dva sata i možda malo jače, vidit ćemo jer nismo neki bend koji može sad maratonske svirke ali će svi bit super zadovoljni siguran sam.", govori Mladen.



Osim dobre glazbe tu će se moći osjetiti i miris hrane, kuhanog vina, ali i neizostavnih fritula. Iako se advent ove godine održava, postoje pravila kojih se moramo pridržavati da bismo sudjelovali u blagdanskoj bajci.



"Za sve koncerte potrebne su kovid potvrde ili negativan test. S obzirom na cijelu situaciju mi smo se pobrinuli za to da na našem ulazu krajnji posjetitelji mogu napraviti testiranje.", govori organizatorica.



Unatoč strogim mjerama koje su na snazi, naši izvođači s veseljem su prihvatili što ponovno mogu zapjevati sa svojom publikom, no ono zbog čega su najsretniji jest to da će se moći osjetiti božićni duh u punom smislu riječi. A u obitelji Dragojević zna se tko vodi glavnu riječ



" Ma žena uvijek, to je žena - kako će se, di će bor stat. A onda djeca stavljaju, pa mijenjau, pa onda dođe mali pa to makne, ma to je cirkus, to je ludilo. Čak imam jednu snimku, snimio sam onako ubrzano kako se kiti bor i kako se kiti kuća, mi se smijemo svaki put kad to pustimo", priča Petar.



A prema najavama, smijeha, ali i dobre zabave, za ovogodišnje blagdane neće nedostajati.

