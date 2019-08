Giuliano je za IN magazin otkrio tajnu uspjeha, dugog braka te to da je kao tinejdžer htio biti ginekolog.

Uoči nastupa na otoku Šipanu, poznati splitski pjevač Giuliano otkrio nam je brojne detalje o skromnom djetinjstvu i usporedio ga s onim svojeg sina jedinca.

Doznali smo i tajnu uspjeha, dugovječnosti njegova braka, ali i da je kao tinejdžer želio biti ginekolog. Naime, iza njega je respektabilna karijera koja traje već 27 godina, a okrunjena je s dva Porina.

No mnogi ne znaju kako se u njegovu pjevačku karijeru upleo i pokojni glazbeni velikan Oliver Dragojević.

"Kad sam bio dijete sam visio po Vela Luci, pa me tamo očito vidio i čuo kako sviram i pjevam. Taj dan kad je tamo imao koncert, on i Bata su pali sa skutera. Nabio je rebra, pa nije mogao pjevati i onda je na koncertu rekao 'a sad jedan mladi, talentirani prijatelj iz Splita, Giuliano'. Izvukao je mene iz publike i onda me pitao da li znam koju njegovu pjesmu. Ja sam mu rekao da znam sve, a onda mi kaže 'ajde, pjevaj'.

No, kok je bio srednjoškolac silno je želio postati ginekolog.

"To je bilo za vrijeme puberteta. Znaš, hormoni divljaju i tako", kroz smijeh ističe glazbenik.

Sa suprugom Kristinom u skladnom je braku već 17 godina.

"Nema tajne uspješnog braka niti recepta. Zapravo, tajna bi mogla biti da je žena uvijek u pravu i treba slušati ženu. Samo kompromis i razmijevanje te strpljenje", poručuje.



Uz smireni obiteljski život za poželjeti, ostaje mu tek poneka želja na poslovnom planu. Priželjkuje izdati kolekcionarski CD o kojem je više progovorio u video prilogu u našoj galeriji.

A propustite li Giuliana na ljetnim nastupima, 29. studenog rezervirajte za veliki koncert koji priprema u Zagrebu.

