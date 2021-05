Pod parolom ''više od izbora ljepote'' održano je veliko polufinale Online Miss Croatia u Zadru. Četiri polufinalistice prošetale su se Kalelargom i predstavile se u najboljem svjetlu. Sada je sve na glasačima koji će na društvenim mrežama odlučiti tko će otići u veliko finale. Zašto su odlučile sudjelovati na ovom izboru te jesu li imale tremu kada su hodale crvenim tepihom, otkrile su za IN magazin.

Zadarska Kalelarga postala je prava modna pista kojom su se prošetale dame u kategoriji 45 plus. Nakon prva dva kruga superpolufinale okupilo je natjecateljice koje su glasovima publike izborile svoje mjesto.



"Malo mi je u početku bilo nelagodno, ali poslije me trema pustila i bilo je sasvim OK'', kaže Elvira Bonačić Sargo iz Splita.



"Imala sam malu tremu jer nisam naviknuta na to da me ljudi gledaju, ali dobro je prošlo i ja sam baš zadovoljna. Ovo mi je prvi put i mogu vam reći da mi se svidjelo i da bih svakako ponovila ovo iskustvo još jednom'', govori Barbara Varga iz Rijeke.



"Meni je najveće bogtastvo to upoznavanje ljudi. I zašto ne se prijaviti u ovakav jedan show jer što fali nama kandidatkinjama s više od 45 godina. Dobro, ja imam 10 godina više, ali nema veze, ne vidi se iz aviona, ili možda da'', šali se Vesna Benić iz Zadra.



Među natjecateljicama bila je i Sandra Petrž, koja je u protekla dva kruga već osvojila mnoge simpatije glasača, a s tim dobila i zaslužene lente.



"U prvom krugu osvojila sam Miss karizme, u drugom krugu sam osvojila Miss osobnosti, a sad je treći krug i vidjet ćemo što nas čeka. Očekivanja su najbolja moguća, ovdje smo svi zbog natjecanja, ali moram reći da su nas Zadrani jako lijepo prihvatili i da su kolegice prekrasne. Neka najbolja pobjedi", kaže Sandra Petrž iz Zaprešića.



Atmosfera među kandidatkinjama i više je nego opuštena jer kako su krugovi natjecanja prolazili, one su postajale sve bliže i bliže.



"Kliknula sam na prvu sa svim curama, moram priznati. Možda zato što smo tu, same smo, prvi put u tome, pa onda smo se našle i kliknule sve. Nadam se da sam našla dobre prijateljice", otkrila je Barbara Varga.



Natjecateljice su imale tri izlaska i predstavile su se publici u vlastitim modnim kreacijama, u onome u čemu se najbolje osjećaju. Po mnogima je upravo to dobitna kombinacija.



Vesna nam otkriva kako i u najboljim godinama izgledati najbolje. Njezin recept za dobar izgled je jednostavan.



"Prvenstveno ne jesti slatko, piti puno vode. Dobro, može i dobrog vina i šampanjca. Tajna je u tome da treba stegnuti malo trbuh, odnosno ne baš sve papati", kaže.



Korisnici društvenih mreža odlučit će koje će natjecateljice proći u veliko finale, no iz organizacije napominju kako su one već sve pobjednice.



"Htjeli smo naglasiti da su žene lijepe i s 50, i s 30, i s 20 godina na svoj način. Ženstvenost i ženu čine mnoge druge stvari i mnogi drugi elementi koje smo htjeli naglasiti, kao što su karizma, talenti, želje, ali i profesionalnost u ispunjavanju obveza na modnoj pisti", objasnio je Romano Sole iz Online Miss Croatia.



Uz najveću podršku obitelji i prijatelja ovo dame su samo na korak do ostvarenja svoga sna. I neka najbolja pobijedi!

