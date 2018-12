Na nedavno održanom izboru Lice godine i Best model Hrvatske, titule najljepših otišle su u Zagreb, Šibenik i Split. Ovogodišnje izdanje izbora proteklo je u znaku iskusnijih natjecatelja pa tako svi pobjednici iza sebe imaju pozamašan broj skupljenih lenti

Raskošne haljine, elegantna odijela, puna publika i jedna modna pista. Na izboru ljepote u Splitu lentu najljepših dobila su čak tri modela. Tako je titulu Lica godine osvojila crnokosa Mirna Teći iz Zagreba, dok su titule Best model Hrvatske otišle u ruke Deniu Žuri iz Splita te Andrijani Dujić iz Šibenika.



"Bio mi je osmjeh od uha do uha prvo, a onda ono jesam to stvarno ja - ne mogu vjerovati. Jer bilo je u izboru ja ili ova prva pratilja što je sada, ali na kraju su mene izabrali i osmjeh od uha do uha", rekla nam je Andrijana.



"Mislio sam da će pobijediti dečko koji je bio prvi pratitelj iz Zagreba. Ali pobijedio sam ja, svi su tu mlađi momci 17-18 godina, sad, je li tu presudilo iskustvo, ja ne znam'', rekao nam je.



Inače, 25-godišnji Deni radi kao zaštitar, dok je 25-godišnja Andrijana upravo završila svoje fakultetske obveze.



"Fakultet studija mora, znači oceanografija, dva studija - biologija, ekologija i morsko ribarstvo. Vidim se u struci i možda postoji mogućnost da bi sljedeće godine trebala početi raditi, ali o tome neću ništa govoriti da se ne ureknem'', objašnjava nam.



Andrijana je već iskusna na natjecanjima ljepote. Ponosna je vlasnica čak 4 lente. Kaže da joj smetaju uzrečice da ljepota i pamet ne idu zajedno.



"Ne znam tko je izmislio tu predrasudu, ali mislim da se sve može kad se hoće. Treba znati svoje prioritete i postaviti što je na prvom mjestu'', smatra.



Šibenska ljepotica osim manekenstva gaji još jednu ljubav. Kombinacijom plesa i teretane Andrijana održava vitku liniju. No po pitanju estetskih operacija ima malene dvojbe.



"Nemam ja sad tu nekakavih osuđujućih kritika. Na primjer, kada je u pitanju nos ili nešto što stvarno nešto ne voli na sebi, zašto ne, ali mislim za napumpat, silikone u usta nisam za to", zaključila je.



Kao i Andrijana, i Deni smatra da je u zdravom tijelu zdrav duh. Njegov drugi dom je teretana, a jednog dana volio bi raditi kao osobni trener.



"To volim i planiram položiti sve licence za trenere kad budem imao vremena, jednostavno volim taj posao. Po meni je bitno brinuti se o fizičkom izgledu, jesti zdravo, cijeli život sam u tome tako da jednostavno bolje se osjećam tako", priča nam.



Uz sve obveze, priznaju kako vrlo malo vremena ostane za ljubavni život. Iako to pokušavaju promijeniti.



"Taman se nešto događa'', priznao nam je, a Andrijana se našalila da joj otac već govori da je stara cura.



Cijelu priču pogledajte u prilogu IN magazin.

