Brojne zvijezde u nedjelju su podržale humanitarnu akciju ''Korak u život'', u kojoj se prikupljaju sredstva za pomoć mladima bez odgovarajuće roditeljske srbi. Franka Batelić, Jole, Indira, Željko Mavrović, Mia Dimšić i Željko Bebek otkrili su nam jesu li njima u mladosti roditelji omogućili baš sve ili su se za uspjeh morali izboriti sami.

Franka Batelić ambasadorica je jubilarnog desetog izdanja humanitarne akcije ''Korak u život''. Svoj su doprinos dale brojne domaće zvijezde, ali i dobri ljudi koji svojim pozivima doniraju sredstva za pomoć mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

''Ja si ne mogu ni zamisliti, mislim da većina nas koji smo imali sreće da odrastemo u funkcionalnoj normalnoj obitelji ne znamo kako je njima sa 18 godina kada moraju izaći iz udomiteljskih obitelji i domova. Razmišljati o tome gdje će živjeti, kako će se uopće financirati, hoće li studirati, hoće li raditi'', govori pjevačica, a s istom tugom u glasu njihovu situaciju komentirao je i Željko Mavrović.

''Prošli su kroz teške stvari, a ja nekako vjerujem da im te neke teške stvari koje su dobili na samom početku mogu biti prilika da budu stvarno sposobniji, vrijedniji i bolji od svih onih kojih su oko njih'', smatra bivši boksač.



''Korak u život'' pokrenuo je Rotary klub Zagreb Kaptol 2008. i svake godine stipendira mlade koji nakon završetka srednje škole, zbog zakonskih ograničenja, moraju napustiti domove za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i udomiteljske obitelji.



''Svakako je tu nedostatak financijskih sredstava za podmirenje nekih osnovnih životnih potreba, mladi smo, treba svašta nešto, a nikako nemamo od kud dobiti te novce i onda nam ovo puno pomaže'', rekla nam je Lucija Ivanko, stipendistica.



A kakvu su roditeljsku srb imale naše zvijezde? Neki su, priznaju nam, bili pravi sretnici i od roditelja imali veliku potporu.



''Podržavali su me u apsolutno svemu, ali u onome što su vidjeli da baš želim, da se hoću posvetiti tome, a ne onako bezveze, sad ću biti avijatičar jer mi je to hir'', prisjeća se Luka Nižetić.



''Roditelji su mi puno pomagali, mislim da sam jako velika sretnica zbog toga. Nisam nikad morala naporno raditi, uvijek je bilo dovoljno za sve nas. Putovala sam, i školovala se, išla na brojne izvannastavne aktivnosti, mislim da sam imala predivno djetinjstvo'', prisjeća se Mia Dimšić.

Samo lijepih stvari sjeća se i Jole, a i Željko Bebek je zahvalan jer su mu roditelji puno pomogli.

U mladosti, na početku svojih karijera neki su morali uzeti stvari u svoje ruke.



''Ja sam u biti donekle bila prepuštena sama sebi. Mislim da je sve iznenadio moj uspjeh. Ali hrabrošću, voljom, željom za uspjehom, kad je u pitanju glazba, evo 20 godina...ja sam s jednim koferom u ruci otišla iz jednog malog mjesta u Zagreb'', prisjeća se pak Indira svog odrastanja i početaka svoje karijere.

Mavrović se kao sportaš brzo snašao, pa je već sa 17 godina zarađivao i brinuo se sam o sebi. Giuliano se prisjetio da je njemu puno pomogao i pokojni Oliver.

''On je uvijek volio mlade...ne smijem psovati, ali ima je jednu uzrečicu...''Mali, nemoj zaje******, ajde pivaj!'''', ispričao nam je Giuliano.



I Franka je zapjevala u svojim školskim danima i odmah osvojila simpatije.



''Srednja škola je za mene bila super period, ja sam velika štreberica, tako da sam obožavala svoju gimnaziju, ali me zeznulo to da sam u drugom srednje pobijedila na Showtimeu. Onda sam morala putovati, tata me vozio u Zagreb, natrag, škola ujutro, učenje navečer, tako da su to bili moji problemi s organizacijom vremena'', ispričala nam je Franka.



Uz dobru organizaciju vremena, evo savjeta što je još potrebno za uspjeh.

''Da budu hrabri i da rade ono što vole ako je ikako moguće. Da biraju poslove koji su im srcu dragi i sigurno će uspjeh doći'', poručila je Snježana Mehun, PR stručnjakinja i poduzetnica.



''Uvijek je želja i motivacija najveći drive, meni uvijek bio. Uvijek je važno htjet' bit bolji nego što ti zapravo okruženje dozvoljava i tek tada će biti dovoljno dobar'', smatra pak arhitekt Ante Vrban.



A mladima bez odgovarajuće roditeljske srbi potrebna je i mala financijska pomoć.



''Mi smo jedna zemlja koja kad god je potrebno se udružimo svi zajedno. Ja smatram da tih šest, sedam kuna koliko košta jedan poziv nikom od nas nije puno, a da svatko nazove, prikupilo bi se toga itekako. Svi ljudi gledaju na taj način. Možda će čak negdje ušparati da bi dali kojima je potrebno i to je jako lijepo'', razmišlja Maja Cvjetković.



Svakom tko je nazvao i donirao, zahvalni su svi stipendisti koji se za svoje bolje sutra bore na nešto teži način od svojih vršnjaka.



''Dosta je teško, ali gledano s vjerske perspektive, jer ja praktički sve gledam s vjerske perspektive, puno je lakše još pogotovo ako imaš podršku bližnjih kao što ja imam, i kad imam podršku ove stipendije, kad imam njezinu pomoć i pomoć svih drugih, i prijatelja i tako dalje onda je ipak sve puno lakše'', kaže Emanuela Žugaj iz Zagreba.

Uz ovakav stav i potporu dobrih ljudi, korak u život mladih stipendista bit će mnogo lakši.

