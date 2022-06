Nekad ulica, zatim finale Supertalenta, a danas nastupi diljem Hrvatske, ali i izvan granice. Marko Antolković i njegov kontratenor nižu uspjehe. Ova mladi pjevač kaže kako živi najljepše dane svojeg života, a za to nije zaslužno samo pjevanje, već i to što je postao otac. O iskustvu s popularnog showa, ali i novoj ulozi, slavuj od čijeg glasa pucaju stakla, ispričao je Jeleni Prpoš.

Već svojim prvim nastupom, onim audicijskim u showu Supertalent, Marko Antolković iznenadio je mnoge.



Na noge je dignuo publiku, žiri, do suza dirnuo tadašanju djevojku, a današnju suprugu, te jednostavno očarao Martinu.



I danas, gotovo tri godine nakon zlatnog gumba i izravnog ulaska u polufinale, s velikim osmijehom na licu, govori o iskustvu koje mu je oplemenilo, ali i izmijenilo život.



''Neopisiv doživljaj, trenutak u mojem životu kojemu se nisam nadao i ne mogu reći koju sam emociju imao, to je bio miks emocija'', priča Marko.



Uz emocije, ovaj show mu je donio prepoznatljivost, priliku da se pokaže u najboljem svjetlu, ali i doživi pravu pozornicu, a nakon finala i niz nastupa. Kako u Lijepoj Našoj, tako i izvan nje. Naime, nedavno je Marko imao priliku predstaviti se i u Mađarskoj na njihovim Virtuozima.



''Ja bih rekao da je to Supertalent za klasičnu glazbu. Ove je godine uključeno pet zemalja, svake godine. Četiri višegradske i jedna gostujuća. Onda su oni putem te video selekcije odabrali najbolje iz svake zemlje, tu je bilo preko tisuću prijava'', kaže Marko.



O inozemnoj karijeri ovaj pamtljiv kontratenor mašta, ali ne vidi se kako trajno napušta Hrvatsku. Posebice sada kada je postao otac.

''To su sve situacije teško opisive riječima, ali proživljavamo najljepše razdoblje u životu. Moram priznati da je supruga ta koja više pjeva uspavanke, imam taj problem ako pjevam, može biti kako spada. I onda sebe frustriram iako djetetu nije potrebno'', priča.



I baš je obitelj, predvođena suprugom Nikolinom, ta koja mu je oduvijek potpora. I onda kada se kao devetnaestogodišnjak prijavio na Supertalent.



''Ljudi kad vide Marka ne očekuju da ima taj talent i uvijek se iznenade pozitivno, i baš sam ponosna na njega'', kaže Nikolina.



''Dok sam s njom, osjećam se prirodno, ne mogu zamisliti dan bez nje'', doda je Marko.

''Ja mislim da bi svatko trebao u životu imati osobu kao što je Marko'', smatra Nikolina.



I danas ovaj par često nastupa zajedno. Ona na gitari, a Marko u svoj raskoši svojeg glasa.



''To mi je najlakša pratnja zato što se razumijemo, živimo zajedno, sve dijelimo'', kaže.

'A nekad su znali nastupati i na zagrebačkim ulicama. Marku se oduvijek sviđala ideja da pjeva za sve ljude i tako ponudi umjetnost na dlanu.



''Posebnost mojega glasa je to što se ljudima sviđa, mami ih nešto drugačije i mogu im servirati nešto što sigurno ne bi slušali'', kaže Marlko.



Talenta za scensku umjetnost, ali i svojeg glasa, ovaj skromni mladić iz Lonjice pokraj Vrbovca, postao je svjestan još kao dječak. Muzičkom akademijom, od čije diplome ga dijeli tek nekoliko ispita, se gradio i rastao je, a nastup u Supertalentu još jednom mu je potvrdio da je stvoren za muziciranje i pozornicu.



''Kakav god talent bio, uvijek se može za nešto iskoristiti, a Supertalent je emisija koju gleda jako puno ljudi i ako te netko u Hrvatskoj može vidjeti to je onda Supertalent'', priča Marko.



