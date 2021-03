Od Masterchefa do restorana s Michelinovom zvjezdicom. Tako bi se mogao opisati put vrhunskog chefa Marka Gajskog. Iako je završio Fakultet organizacije i informatike, prst sudbine odveo ga je u kuhinju. Kakav je osjećaj dobiti najprestižnije gastronomsko priznanje te kako u svojim jelima spaja Dalmaciju i Slavoniju? Svojeg iskustva iz Masterchefa prisjetio se s Dijanom Kardum za IN magazin.

Otok Korčula u posljednjih je nekoliko godina postao pravi gastronomski raj. U jednom od restorana u samom srcu grada chef Marko Gajski svojim je specijalitetima razoružao brojne turiste, ali i stručnjake.

''Ja bih rekao da je moja karijera trajala od krize do krize. To jest, recimo da su moj početak do dobivanja Michelinove zvjezdice obilježile dvije krize. Prva je ona koja je bila te 2009. - 2010. U principu je bilo jako teško naći posao u struci, bilo kakav posao. Ponuda koja je došla bila je idemo nešto raditi, a ovo je bila super prilika jer to je bila struka u kojoj se moglo naći posao. Taj Masterchef dao mi je priliku da uopće nađem svoje zaposlenje'', priča.

Najprestižnije kulinarsko priznanje nije došlo preko noći. Za sve je zaslužan predan rad svih članova tima.



''Teško je to reći da je to samo jedan moment jer inspektori kada uđeš u taj jedan uži krug oni te promatraju sigurno imaš tri do četiri posjeta u godini dana. Za jednu Michelinovu zvjezdicu hrana mora biti na prvom mjestu i servis mora biti jako dobar. Nisu sad one fore da bace vilicu. Gledaju što se dešava oko njih definitivno, ne rade takve podle stvari. Većinom naručuju što je moguće, ako im daš opciju naručit će sve različito'', kaže.

Ovaj chef u svojim jelima uspješno sljubljuje Slavoniju, iz koje je rodom, i Dalmaciju, u kojoj radi i živi.



''Volim kombinirati Slavoniju i Dalmaciju, tako da sam i crnu svinju kombinirao sa školjkama, s ribom, kukuruz. Dosta sam slavonskih elemenata implementirao i to svoje nasljeđe implementirao sam u mediteransku kuhinju'', priča.

Njegov kulinarski put počeo je sasvim slučajno. Iako je završio Fakultet organizacije i informatike, zahvaljujući kulinarskom showu Masterchef, gdje je pokazao zavidan talent, završio je u mirisima kuhinje.



''Deset godina će sad biti. Brzo je prošlo i nekako vrlo rado i često se sjetim tih trenutaka. Ipak je to bilo nešto, ja sam iz svoje struke otišao u taj svijet i definitivno je to bila jedna odskočna daska, nešto što mi je otvorilo oči, nešto što me upoznalo s novom strašću, novom ljubavi, koja evo traje još i dan danas'', otkriva.

Nakon toga našao se u kuhinjama prestižnih restorana. A osim talenta u tome mu je malo poslužila i sreća.



''Prvi posao došao je raspletom čudnih događaja. Na svom prvom poslu na kojem sam bio treći, četvrti, peti čovjek, kao mali od kužine, igrom slučaja došao sam u situaciju da postanem šef kuhinje. Ne znam koja je to bila ludost prihvatiti i njima to ponuditi, ali tad je u principu počeo taj spoj ludosti i sreće i očito nekog talenta kojeg sam imao'', prisjetio se.

Iako nije pobijedio u Masterchefu, bila je to prava prekretnica.



''Upoznao sam tu svoju strast i gastronomiju sam vidio u nekom drugom svjetlu jer je do tada moja predodžba gastronomije i kuharstva bila da su to neki ljudi koji rade u pozadini. U Masterchefu sam spoznao da je to ipak i umjetnost i strast, to mi se jako svidjelo'', kaže.

