Novi album samo što nije izašao, a uskoro će Edo Maajka izdati i knjigu o svojih prvih 20 godina. To razdoblje obilježili su glazbeni počeci, ali i izbjeglištvo. Što će stranice inspirirane njegovim životom još otkriti, ali i zašto mu je otac u mladosti govorio da ide kopati kanale te kako danas odgaja svoje kćeri, uvijek iskren reper otkrio je Jeleni Prpoš.

Za napisati vrhunsko književno djelo koje ima svoju težinu, s osmijehom priča Edo Maajka , imat će vremena kada sazrije. Knjigu koju sada dovršava, piše jednostavim stilom. Puno toga želi reći i sva sila emocija te sjećanja na život do 20 - e godine toliko brzo izlaze iz njega da ne stigne paziti na formu. Početna ideja bila mu je sabrati priče iz svih svojih domova. Gradova koji su ga oblikovali. Tako i Zagreb u koji je došao kao 13 godišnji dječak, a u kojem je i danas podstanar.



''Jednostavno sma pokušao kroz jednu priču prikazati stanje klinca koji živi bez roditelja, u izbjeglištvu, s ljudima koji se trude biti njegovi odgojitelji. I on se trudi to shvatiti, te priče ne osuđuju nikog, ednostavno su zapis tog nekog vremena'', priča Edo.



Uz knjigu, ovo vrijeme pandemije, ostavilo mu je prostora i za kreiranje novog albuma ,ponovno klupskog zvuka koji mu je nedostajao, ali i pokretanje audio podcasta značajnog naslova Put u plus. Edine svojevrsne filozofije.

''Meni je cilj da kad osjetim da dolazi minus da stanem i da mi je kratak delay zašto sam ja sad u minusu. Ja mislim da ono što je u nama da je to ispred nas, kako se ja osjećam tako kreiram svoju realnost'', kaže.



Realnost ovog repera, svakako uz glazbu, najsvjetlijom čini njegova obitelj. Izazovno je odgajati djecu, kaže, a najvažnije je pokazati im bezuvjetnu ljubav.



''Želim da moje dijete kad je tužno da plače sa mnom, ne želim je osuđivati zbog toga što plače, želim joj dati potporu u svemu što radi, želim joj vjerovati i da ona meni vjeruje'', priča Edo.



Slično je i u bračnom životu. Njegova supruga, inače Izraelka, potpuno se zaljubila u zagrebački šarm. No nije izgubila bliskoistočni način komunikacije.



''Ovdje ljudi koji galame nisu normalni, a ova glami i kad kuha kavu, kad priča o prognozi, takva je, .meni je to trebalo da shvatim. Galame , a pričaju o cipelama'', šali se Edo.



Stihovima nove pjesme Moćno , Edo je ponovno iskren te autentičan.



''Ja sebe čistim tu, ali ne samo sebe već i društvo oko sebe. Pokušavam biti iskren oko svega, posebno s djecom, oni najbolje namiriše, nitko nije iskren oko svega. Ima stvari koje se bojim iznijeti van'', kaže Edo.



I tako već 20 godina koliko je na sceni.



Ovu okruglu brojku obilježit će koncertima diljem regije sljedeće godine na kojima će repat svoja prva dva albuma.



''Slušaj mater mi je napravio beton i prvi kat životne karijere, htio bih zahvaliti svim ljudima koji su to sa mnom prošli'', priča.



A samo kad se sjeti dobronamjerne roditeljske prijetnje svojeg oca...



''Gledaj, il fakultet ili ćeš kopat kanale. ja srećom, ne znam jel sreća ili nesreća.

Za fakultet nisam imao strpljenja, ali sam završio fakultet na nekim drugim razinama puno, životnim, drukčijim'', priča Edo.

