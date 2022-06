Luka Modrić i Mateo Kovačić sa suprugama i djecom odmaraju se na našoj obali. Maja Šuput je odabrala Tursku, a Snježana i Franz Schillinger Veneciju. Zvijezde smo upitali kako izgledaju njihovi dani opuštanja na godišnjem odmoru, a Nina Badrić, Lepa Brena i Domenica imaju svoje omiljene skrivene lokacije na hrvatskoj obali, a koje su to, saznao je Davor Garić za In magazin!

Ljeto je i službeno počelo pa su i naše zvijezde jedva dočekale baciti sidro na nekoj plaži i odmoriti se. Luka Modrić odabrao je hrvatsku obalu i otkrio da ljeto provodi s obitelji na Korčuli i Mljetu. Društvo im radi Mateo Kovačić sa suprugom Izabel, a najsretniji je njihov sin Ivan.



''Kako kažu kod nas – živ je, jako je živ. On je još jako mali, njemu sad treba moja pažnja i ljubav, i to mu pokušavam datina sve moguće načine, s obzirom da mu oca nema tako često doma, ima poslovne obveze, onda mu moram biti i tata i mama a to je važno, ali vidim da je puno topline, dobar, zaigran je'', rekla je Izabel.

Svaki slobodni trenutak Maja Šuput iskoristi za putovanja, no ovog ljeta njezin je poslovni raspored dupkom pun pa je svoj mini godišnji odmor već odradila u Turskoj. Naravno da je na plaži glavna faca bio maleni Bloom.



''Imamo jako puno posla, gaža je fakat previše, mislim nije previše nego je puno, nije se pjevalo tako da gdje god dođeš je puno. Ja sam rekla i da moja mama pjeva bi napunila. Posla je puno, mi ćemo svih 60 dana biti na putu, cijelo pleme, putovat ćemo iz grada u grad, ali bit ćemo stacionirani više dana u onom gradu gdje smo pjevali zadnje, čekajući sljedeću svirku. Tako da ćemo si uživati, mali voli hotele, muž naravno, ja naravno, i bit će nam lijepo'', govori Maja.



Snježana Schillinger među brojnim obvezama uhvati i pokoji trenutak za odmor. Umjesto egzotičnih plaža, ovog se puta odlučila za Veneciju.



''Kad se uplovljava u Veneciju to je fantastično. Svi znamo šta je Venecija povijesno i arhitektonski gledano, ali kad se dolazi s mora onda se pokloniš i kažeš ''Wow, šta su ti ljudi napravili još u 14. stoljeću, pa šta je to!'' to je stvarno grandiozno'', priča Snježana Schillinger.



Trudna Franka i njezin suprug Vedran Ćorluka u laganijem su tempu. Posjetili su Dansku i odmarali se na Cresu, a Franka će većinu ljeta provesti u Istri, čuvajući trudnoću.



''Pa ljeto, ovog puta sam odlučila više slušat sebe i svoje tijelo i reć ''OK, snimit ćemo sad još jedan spot i to je to!''. Laganini malo ovo ljeto'', kaže Franka.



''Baš poput morske sirene!'' - poručili su obožavatelji kada je Domenica objavila video s kupanja. Ako pitate ovu Velolučanku, neće dvojiti zašto je Korčula njezino omiljeno mjesto za ljetni odmor.



''Mislim kad pogledaš sve ovo oko sebe, sunce, more, klima, domaća spiza, pa tko ne bi imao inspiraciju za sve živo, tako da mislim da je u tome. Imamo tako lijepo čisto more, imamo super otočiće okolo za kupanje. Preporučila bih svima da dođu na Proizd, to je za mene raj na zemlji, najljepši otočić na kojem sam ikad bila i na kojem ću ikad biti'', zaključila je Domenica.



Na svoju se jahtu uskoro ukrcava Lepa Brena, a odmor će provesti na hrvatskoj obali.

''Vezani smo za hrvatsko more i za hrvatsku obalu, vezani smo za fantastičnu uvijek,svježu hranu na moru i za dobro vino, i za ljude koje imamo, nekoliko prijatelja naših porodičnih i baš se volimo družiti'', govori Lepa Brena.



Nina Badrić i ovog će se ljeta, kad god to stigne, otisnuti na svoj Hvar.

''Najskrenije, odmaram u mrtvoj tišini, ne volim žamor ljudi, ne volim veliko društvo, u autu kad se vozim slušam tišinu, to se mnogi iznenade kad se sa mnom voze negdje, mir, tišina, bicikl, daj mi moj komad neba, mira, i ja sam ti najsretnija na svijetu'', zaključila je Nina Badrić.

