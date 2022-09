Živimo u svijetu gdje brojni tiktokeri, jutjuberi i influenceri zarađuju više od liječnika, profesora i znanstvenika i u kojem dobar izgled otvara više vrata od fakultetskih diploma. Domaće smo zvijezde zato upitali treba li u ovom modernom dobu najviše vremena i novca ulagati u obrazovanje, talent ili izgled? Što su odgovorile Nina Badrić, Sandra Perković, Maja Šuput i drugi uspješni Hrvati, zna naš Davor Garić.

U svijetu u kojem se i bez diplome mogu zaraditi milijuni i u kojem je dobar izgled prioritet, postavlja se logično pitanje - U što ulagati? Obrazovanje, talent ili izgled?



''Moždane vijuge zaposliti na najjače, završavati fakukltete i doktorate, magisterije i do kud god najviše može čovjek doć jer mislim da je obrazovanje karta za svijet'', smatra Nina Badrić.



''Meni je mama uvijek govorila kad sam bila mala - sve dođe i prođe, ali obrazovanje ostaje!'', kaže Ema Gračan, kraljica Hrvatske 2018.



To su neosporne činjenice, no mnoge frustrira to što oni atraktivnog izgleda i osebujne karizme, mogu zaraditi više od akademskih građana.



''Živimo u dobu kada neki influenceri, neki jutjuberi, neki tiktokeri zarađuju puno više od liječnika, ali treba se prilagoditi digitalnom i modernom, svijet ide naprijed. Mi smo u 21. stoljeću i davno je bilo kako su mene moji roditelji odgajali i kako ja danas odgajam svoje dijete. Respect svakome, no međutim, ipak ako poruku moram dat mladim ljudima onda je to da nikad ne zapostave svoje obrazovanje'', smatra Ivana Delač.



''Znam što će neki pomislit - šta će mi obrazovanje kad mogu biti influencer i zaradit lovu. Možeš, ali i za to ti treba i love jer da budeš influencer moraš uložit i u tu fotografiju i u outfit jer Instagram ne prašta dva outfita. da, jednostavno moraš uložit u svašta, ali obrazovanje će uvijek bit u modi'', smatra Maja Šuput.



Mnoge slavne Hrvatice najviše vremena, truda i novca ulažu u razvijanje svojeg talenta.



''Ja sam najviše novaca ulagala u taj svoj sport, u taj svoj neki osobni napredak, i dan danas koju god zaradu dobijem volim se ja naravno počastit s lijepim krpicama, skupim stvarima, i sličnim takvim stvarnima, ali najčešće ulažem u sport, i u ono što me čini osobom kakvom jesam jer sam ja najsretnija kada sam ovo što jesam to je najbolja na svijetu i to je Sandra Perković koja ja želim biti'', govori Sandra Perković.



''Moja majka koja je čelistica i moj otac koji je violist su prepoznali talent, i oni me jako pobodnrili, vjerovali su u mene, ulagali su u moje školovanje, davali su mi svoje vrijeme, vježbali sa mnom, radili, učili. Ali ja sam to htjela i voljela., da nisam to oni ne bi radiili. Podržali su moj odabir. To je ono što je bitno, polazim od roditelja, na kraju krajeva, mi smo ti koji će utjecat na svoju djecu'', kaže Ana Rucner.



''Ja sam imala veliku sreću da sam od malena znala što želim postati i što sam od Boga dragog bila okupana nekim talentom koji su kasnije ljudi prepoznali i ja sam išla za tim, pratila sam svoj talent i u to sam uložila najviše'', kaže Nina Badrić.



A izgled? Zašto nam je svima toliko važan, no rijetki će to i priznati. Pomaže li ili više odmaže atraktivna vanjština?



''Ja mislim da pomaže ako se to zna pametno iskoristit, bitno je u pozitivnom i pametnom smislu to iskoristit'', smatra Mia Rkman, Miss Universe Hrvatskle.



''Svakako žena mora izgledati kao žena, to mi je uvijek lijepo pa ako treba da uloži i u to, dapača, jer žena s dlakavim nogama neć vjerojatno ni za deset godina biti hit, pa kako god svijet otišao u kontra'', kaže Maja Šuput.



''Ne znam tko je nametnuo te standarde ljepote da moramo svi bit jednaki, savršeni, da svi moramo biti jednako korigirani ako radimo korekcije, nemam ništa protiv toga, ali mislim da treba zadržati osobnost i jednostavnosti'', govori Ivana delač.



''Život čini svoje, izgled je prolazan. Mnogi milijunaši, miljarderi, bilijarderi, pokušavali su na tom putu, ti ga možeš malo usporiti, ali opet se vraćamo na ono da je obraz temelj svega, ljudi ulažite u obraz i svoje znanje i postat ćete veliki ljudi jer nikad se nikome nije gledalo koliku je kuću imao, niti kakav je lijes imao nego kakav je čovjek bio'', smatra Sandra Perković.



''Ljepota je samo nešto vizualno i u očima promatrača tako da nekom je nešto lijepo, nekome nije, jednostavno treba biti siguran u sebe, voljeti samog sebe i odna će sve biti u redu'', kaže Antea Valenta, influencerica.



Bez obzira na to ulažete li najviše vremena i novca u izgled, obrazovanje ili talent, ne zapostavite i najvažniju komponentu - biti dobar čovjek.

''Ja bih voljela da moje dijete bude kozmopolit, da bude građanin svijeta i da se može svugdje sporazumjeti da mu sve rase i svi ljudi da mu sve bude normalno, na kraju dana moj Bloom nosi kečke, znači ja sam vrlo vrlo otvorena po svakom pitanju'', kaže Maja Šuput.



''Sve što se radi u životu, treba se raditi s nekim žarom, s nekom voljom, sa puno truda, angažiranosti, nekad i odricanja naravno i onda razultati dođu'', zaključila je Antea Valenta.



''Poruka svim mladima je što god zamislite u svom životu možete ostvariti samo ukoliko ne odustajete, evo'', zaključio je Sandi Pego.

