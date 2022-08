Zamislite da se bavite onim što volite, s osobom s kojom vas veže obiteljska veza, kao što su, primjerice, braća Sinković, blizanke Zaninović, Kostelići, Dizdari i Nižetići. Međutim, razvijaju li ovakvi odnosi rivalstvo i kompetitivnost te je li bavljenje istim poslom za njih breme ili olakotna okolnost, doznajte u prilogu In magazina!

Svi još uvijek jako dobro pamtimo Niku Kovača i ''njegovog brata također''. Ova simpatična krilatica neko je vrijeme bila glavna fora, no jeste li se ikad zapitali kakvi su zapravo odnosi među poznatom braćom i sestrama?

Simpatičnu braću Navojec uvijek je zabavno vidjeti zajedno na filmskom platnu, međutim, iako su obojica izabrala isti životni put, često se šale kako im je jedina sličnost konfekcijski broj.

''On mi je oteo nekoliko mojih ljubavi, i ja sam njemu, ali oko uloga nam se to još nije dogodilo, mislim da je još uvijek veći problem tko je draži mami, hahaha, nego tko je draži režiserima. Ona veli da nas voli sve isto, ali ja znam da mene voli više'', kaže Goran Navojec.

''Onoliko koliko izgleda, meni izgleda da su njih dvojica okej, ako nisu okej, onda profesionalno ta jako dobro skrivaju, ali djeluju da su jedno drugome podrška, jako se lijepo šale i zezaju'', zaključila je psihoterapeutkinja Nataša Barolin Belić.

Kada braća i sestre izaberu isto zanimanje, to često zna rezultirati ili kompetitivnošću i rivalstvom ili, pak, odnosom punim ljubavi i podrške.

''Moglo bi se dogoditi da ovaj brat ili sestra koji je manje uspješan onda bude zavidan. Puno toga ovisi o tome kako su njih dvoje odrasli. Ako su kao mali odrastali da su jedno drugome podrška, da se raduju uspjehu brata ili sestre, onda je za vjerovati da će ta podrška iz djetinjstva ostati i kasnije. Ako su kao mali odgajani da budu jako kompetitivni, onda je moguće da će se i to preslikati kasnije u odrasli život'', kaže psihoterapeutkinja.

Srećom, na našoj javnoj sceni ipak prevladavaju pozitivni primjeri. Jedan od najpoznatijih i najtrofejnijih definitivno su Janica i Ivica. Uz nemali broj vlastitih uspjeha, najdraži su im ipak oni koje su proslavili zajedno.

''Ne mogu izdvojiti nijedan svoj trenutak nego je to više vezano za trenutke s bratom i njegovi uspjesi i njegova slavlja. Jedan u svakom slučaju, najposebniji momenat u mojoj karijeri je kada je Ivica osvojio medalju u Torinu, i kada sam došla tamo, obzirom da sam bila bolesna, i taj jednostavno trenutak, njegov trenutak, koji sam imala privilegiju podijeliti s njim'', priča Janica Kostelić.

''Jako je mudro da roditelji uče djecu da jedno drugo vole i da se raduju uspjehu jedno drugoga, to je ono što trebaju roditelji poticati. S vaše strane je da pokušate potaknuti, da dajete takve aktivnosti djeci da oni jedno drugome budu podrška i da se vole i nadate se da će to biti što je bolje moguće'', govori Nataša Barolin Belić.

Stručnjaci upozoravaju da to hoće li djeca osjećati rivalstvo ili graditi odnos u kojem podupiru jedno drugo uvelike može ovisiti o odgoju.

''Npr. situacija da starije dijete uvijek ima strpljenja prema mlađem djetetu, da starije dijete mora uvijek sve opustiti mlađem djetetu, da starije dijete mora pospremati za mlađim djetetom. Ako se stalno pazi na to jedno dijete, onda nekako i na taj način se ovo drugo može osjetiti zanemareno. Kod blizanaca je izazov što blizanci nikad nemaju mamu samo za sebe, nemaju to iskustvo, pa je onda tu jako važno da mama i tata nekako rade da se malo mijenjaju, da se malo igraju s jednim, malo s drugim, treći put svi zajedno'', priča psihoterapeutkinja.

Čini se kako je obitelj Zaninović u tom slučaju odradila jako dobar posao.

''Non stop, mi se odazivamo i na Lucija i na Ana, nema tu, sad ja sam Ana i ništa, ja sam i Lucija i Ana, navikle smo tkao odmalena, uvijek su nas mijenajli, mijenjaju nas i sada. Ljudi misle da nas to vrijeđa, kao oprostite, ne znam koja je koja. Ma ne, dapače, nama je to drago, simpatično i slatko'', kažu Lucija i Ana Zaninović.

''Blizanci su bili zajedno 9 mjeseci, pogotovo ako su jednojajčani, u jednom trenutku, to nam i sama riječ kaže, oni su bili jedno jajašce koje se kasnije podijelilo na dva, kod blizanaca je ta povezanost sigurno uvijek jača i veća'', govori psihoterapeutkinja.

Međutim, osobito kad je u pitanju sport, mnogo faktora može utjecati na rivalstvo među braćom i sestrama, baš kao i na njihove sportske uspjehe. Uzmimo za primjer braću Sinković.

''Oni moraju biti zajedno jako dobri da bi dobili jednu medalju, to je super. Tu njihova povezanost pomaže, kad bi njih dvoje išli jedno drugome na živce većinu vremena, to bi vjerojatno bilo teže'', govori psihoterapeutkinja.

Misle li Sinkovići da to što su braća pridonosi ili odmaže?

''Hahahah, sigurno da pridonosi, zato što otkad smo sjeli zajedno, točno znamo tko šta treba raditi, tko šta razmišlja, kako razmišlja. A razmirica uvijek ima, to je normalno, ali nikad neke veće svađe, nikad nismo došli do toga da bi se potukli ili nešto'', kažu Martin i Valent Sinković.

No u nekim je obiteljima, logično, veća razlika u godinama u mlađim danima ipak odradila svoje.

''Znamo se dignuti i on i ja na lijevu nogu i zna bit svega, ali u principu to se vrlo brzo sredi, uglavnom pokušavamo to srediti u 4 oka, da nema puno tarapane po lokalu'', rekla je Petra Nižetić.

Natali i Filip Dizdar dijele ljubav prema glazbi. I iako se glazbeno kreću u potpuno različitim smjerovima, podrške pod njihovim krovom nikad ne nedostaje.

''Mislim da nitko nema od nas koristi da si uljepšavamo, ja to ne očekujem od Natali. Da, ja sam dosta pozitivna. Dosta smo si potpora po pitanju toga i poštujemo si izričaje, različiti smo dosta'', kažu Filip i Natali Dizdar.

Slična je situacija i obitelji Cetinski. Nakon što se nakon dugih dvadeset godina glazbene stanke vratio se na scenu, Matteo je dobio vjetar u leđa od svojeg starijeg brata.

''Ima punu moju podršku, jako je sretan radi toga, jedan dan mi je napisao: joj, napokon imam starijeg brata. Ja sam uvijek bio taj neozbiljan brat, sad sam nekako došao u te godine, jako mu je stalo do mog mišljenja i baš sam potpuno podržao to što je napravio'', kaže Tony Cetinski.

''S ulaskom u pubertet počinju djeca biti svjesnija puno više nekih stvari, vjerojatno tu negdje s tim ulaskom u pubertet, s tim kad možda dvije sestre ili dva brata počnu jedno s drugim nešto dijeliti, a ne dijele više s roditeljem, onda kako odrastaju, tu postoji mogućnost da kao sve odrasliji ljudi jedno drugo prihvaćamo na jednoj drugoj, zrelijoj razini'', objasnila je psihoterapeutkinja.

I za kraj, nikako ne smijemo zaboraviti vjerojatno najpopularnijeg Bracu i Seku na ovim područjima – Kerumove.

''Kad se govori o bratsko sestrinskoj podršci, kod njih toga ima u izobilju, dakle ono što smo mogli vidjeti, on ju podržava, ona njega podržava. Oni su tu pet plus'', zaključila je psihoterapeutkinja.

