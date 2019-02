Ekipa IN Magazina istražila je kakve su obiteljske veze među poznatim Hrvaticama i Hrvatima.

Da su Anja i Filip Šovagović sestra i brat, vjerojatno zna većina vas. Bojani Gregorić Vejzović svekar je slikar Fadil Vejzović, a Luji Kunčeviću mama je glumica Biserka Ipša. Mi smo istražili koje su zvijezde, za koje vjerojatno niste znali, povezane obiteljskim vezama.

Zlatko je muž moje sestrične, tako da ga ja poznam već odavno. Njegov otac je radio skupa s mojim roditeljima, radili su zajedno u općini i Zlatka znam kao dijete", otkrio je vezu s izbornikom Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatkom Dalićem, umjetnik Ivica i glazbenik Ivica Propadalo.

Ne čudi stoga što je Zlatko redoviti posjetitelj Ivičinih izložbi.

"Uvijek je isti i uvijek je takav. To je zaista jedan skroman čovjek. A obitelj, moja sestrična i on, i njihova dva sina su zaista fino odgojena djeca. Fina obitelj koja je zaista na pravom mjestu", izjavio je Ivica.

Zajednički korijeni vežu i balerinu Mirnu Sporiš i redatelja Krešu Dolenčića.

"Krešo i ja smo bratići. Moj tata i njegova mama su brat i sestra i oboje smo se našli u kazališnim vodama. On je malo stariji od mene i nekako mi je uvijek bio u biti kao stariji brat, ja sam jedinica. I drago mi je jer sam ga gledala kao mlada i onda sam ja nastavila njegov kazališni put", izjavila je Mirna.

Svaki Krešin uspjeh je silno veseli, a sad kad su oboje već ostvarili zavidne karijere, počeli su surađivati.

"Imamo jako dobar odnos. Ne zato što smo u rodu. Razumijemo se i u balansu smo kad on nešto kaže, ja točno znam gdje mu treba nešto reći, šapnuti. Ja mu se divim koliko ima ideja. Njemu ideje izlaze doslovno svaku sekudnu", priznaje Mirna.

Ponosu glumice Ksenije Pajić nije bilo kraja kada je njezina kćer Vita, inače unuka Vice Vukova, debitirala u predstavi "Vesela udovica".

"Mamina podrška je najveća. I mamina i tatina. Pa to je normalno, ne?", otkrile se nam Ksenija i Vita.

Poznata glumica bila je udana za Emila Vukova, sina preminule glazbene legende, Vice. Za njegovu lijepu unuku Vitu, mnogi kažu da pjeva baš kao djed. No poznato je kako slavno prezime, u mnogo situacija može pomoći, ali može biti i teret.

"To me uopće ne opterećuje. Imam sreću da imam najbolju obitelj na svijetu. Njih doživljavam kao svoje najbliže i to je to", priznaje Vita.

Malo je poznato kako je Ivana Hebrang Grgić, inače supruga cijenjenog glumca Gorana Grgića, kći političara Andrije Hebranga. Tako ponosni punac zasigurno rado iz publike prati predstave u kojima glumi otac njegovih unuka.

A neka tajna veza postoji i između obitelji Budiša i Juričić. Tako su političar Dražen Budiša i glumac Pero Juričić djedovi istim unucima. Glumčeva kći Petra, udala se za Krešimira Budišu, sina poznatog političara. Kako je i Petrin brat glumac, Filip Juričić, dječica imaju i poznatog ujaka.

