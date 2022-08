Obiteljska drama odvila se u utorak u splitskom domu majke pjevačice Severine Vučković. U večernjim satima došlo je sukoba između Severine i njezine sestre Marijane. Jedna i druga strana međusobno se optužuju za fizičko nasilje, reagirala je i policija koja je Severinu dočekala u zagrebačkoj zračnoj luci pri povratku iz Splita, nakon što ju je sestra prijavila za nasilje.

Što se zapravo u utorak dogodilo u domu majke Severine Vučković, još uvijek nije potpuno jasno. Dvije su verzije događaja. Severinina sestra Marijana tvrdi - Seve je napala nju, a Severinina odvjetnica to negira.

''U ovoj situaciji je Severina bila napadnuta i ona je žrtva nasilja od čemu postoji medicinska dokumentacija i što će ona dokazati u postupku i podnijeti kaznenu prijavu protiv svoje sestre'', kaže odvjetnica Jasminka Biloš.

Marijana Popović iznijela je teške optužbe na račun svoje sestre, tvrdeći da joj je nanijela čak i ubodnu ranu od oštrog predmeta. Severinina strana ima potpuno drugu verziju događaja.

''Ona ima fizičke ozljede i posljedice od fizičkog napada koje je ona zadobila od sestre. Ne radi se o tome da je ona nanijela ozljede sestri nego upravo obrnuto'', objasnila je odvjetnica.

O svemu su se oglasili iz Severinina PR tima.

" Prema Severininom opisu događaja fizičke ozljede je Severini nanijela Marijana Popović, a ne obrnuto. Potrgala joj je ogrlice s

vrata i razbila mobitel. O tome postoje materijalni dokazi, medicinska

dokumentacija i svjedoci. Očekujemo da se po Severininoj kaznenoj prijavi pokrene postupak protiv Marijane Popović."

Seve je jučer na povratku iz Splita u zračnoj luci dočekala policija i ispitala, na zahtjev splitskih kolega.

''Zato što je njezina sestra podnijela kaznenu prijavu protiv nje da joj je nanijela tjelesne ozljede s obzirom da su one u srodstvu onda je policija iz tih razloga vjerojatno imala potrebu od nje uzeti izjavu'', kažu.

A nakon izjave Seve je napustila policijsku postaju.

''Nije uhićena ona je na slobodi. Nitko ju nije pozvao u Splitu da se tamo odazove i da izjavu, ona je sjela na avion javila je da je na putu za Zagreb i smatramo da nije bilo potrebe uopće za takvom intervencijom'', kaže odvjetnica.

Kriminalist Željko Cvrtila kaže kako nije isključena opcija - da protiv obje sestre bude podnesena kaznena prijava.

''Da, može se dogoditi da to bude tako ukoliko se utvrdi da se krivica, po policiji radi jednako na obje strane, da nemamo iskristaliziranog napadača i onog koji je bio u samoobrani, naravno da će krajnju situaciju i odluku o tome, ako to dođe do suda, donijeti sud'', rekao je.

Iako pred kamere nijedna od sestara Vučković nije željela stati, sigurni smo da će ova obiteljska drama imati još nastavaka.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.