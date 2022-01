Oni su obitelj, rivali, sumještani, kumovi - osebujni su to akteri nove serije Nove TV. Kumovi će nam uskoro na male ekrane donijeti pregršt emocija, strast i uzbudljivu radnju. A neke od likova upoznajte u prilogu In magazina.

No problemi su ovaj put bili neizbježni... I tako počinje priča obitelji Gotovac u seriji Kumovi.



''Pa moj lik se zove Aljoša Gotovac i on je financijski savjetnik koji je zapravo rođen u Dalmatinskoj Zagori, međutim je kao mlad otišao za Zagreb i tamo je napravio karijeru i stvorio obitelj i silom nekih prilika koje ne bih baš smio otkrivati je prinuđen vratiti se u Dalmatinsku zagoru i pitanje je je li on taj sin ili nije'', priča Vladimr Tintor.

Kad Gotovci izgube sve što imaju moraju se vratiti u Zagalav, mjesto u Dalmatinskoj Zagori.

''Pripadam ovoj građanskom dijelu casta. Zagrepčanki koja odlazi u malo selo Zaglav i zapravo doživljava kulturološki šok'', objasnila je Olga Pakalović.



''Lara je onako malo razmažena, dolazi iz nekog svog društva koje je tako ono bogatije, zapravo se nikad nije susrela s nekim tko živi drugačije od nje. Malo mi je trema, malo mi je onak. Ne znam kako će izgledati jer nikad nisam bila na takvoj vrsti seta, ali se veselim neko novo iskustvo, možda disciplina i tako'', govori glumica Nika.



''Ja ovako velik projekt nisam radio pa skoro 10 godina recimo, ali je dobra stvar što velik dio ekipe poznam otprije'', kaže Vladimir Tintor.

Obitelj Gotovac čine otac Aljoša, supruga Vesna, kći Nika i sin Janko..koji će obitelji napraviti prave probleme.



''Nekako sad, pita me žena kakva ti je uloga - ja reko fićfirić. Ima taj jedan izraz kod nas jer ne smijem upotrijebiti drugi. Prva riječ je ono biiip, a druga je vjetar. U životu se Janko nije za nešto potrudio. Što je potpuno kontra od mene od mog života i mog načina života. Tako da jedva čekam malo tu opciju i taj karakter. Malo je opaljen'', priča Momčilo Otašević.

Za potrebe uloge Vladimir i Olga dobili su i koju godinu više.



''Nekako dobro smo se sklopili kao glumačka ekipa svi, a pogotovo moja obitelj, onda smo morali to malo uskladiti sa godinama, tako da evo malo sam dobio nekih sjedih da dobijem koju godinu više i mislim da je jako zanimljivo zapravo igrati te neke uloge koje nisu onako kao gdje ne igraš sebe nego igraš nekog lika koji je malo od tebe dalji'', priča Vladimir Tintor.



''Izgledam jako dobro za gospođu u šestom desetljeću. To mi je baš dobro, mislim ne znam je l' se trebam brinuti ili je kompliment. Ali eto što god bilo uglavnom drago mi je da je nešto drukčije'', govori Olga Pakalović.

Što će se sve Gotovcima događati. Zašto će Zagreb morati zamijeniti Dalmatinskom zagorom ne propustite pratiti u novoj seriji Kumovi - uskoro na Novoj TV.

