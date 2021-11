Gotovo dvije godine nije bilo koncerata u Areni Zagreb, ali koncertni kalendar za 2022. počeo se puniti. Pandemijsku pauzu prekinut ću Vanna u veljači. Proslavit će tako velikim koncertom 30 godina karijre. Zašto nije sanjala uspjeh koji joj se dogodio, tko su njezini najiskreniji kritičari te za koji nogometni klub navija ova zaljubljenica u sport, otkrila je za In magazin!

"Tek je 12 sati" samo je jedna od pjesama kojima će Vanna rasplesati Arenu Zagreb 5. veljače iduće godine.



''Ja sam čini mi se prva, malo ludo ali vjerujem da će biti super kako zna biti u Areni'', kaže Vanna.



Gotovo dvije godine koncerte čeka naša najveća dvorana, a Vanna je odlučila probiti led za koji je kriva korona.



''Ne postoji mali koncert, ja sam nedavno svirala u nečijem domu i to je za mene bio jako velik koncert po atmosferi. Znam ja što znači malo ljudi, ali isto tako i što znači veliki krug ljudi'', kaže Vanna.

U zagrebačkoj Areni proslavit će 30 godina karijere ispunjene brojnim hitovima. Od ET faze do danas, dobra pjesma bila je Vanin jedini vodič.



''Mi smo samo razmišljali kako bi mi napravili nešto da nama dobro zvuči, o uspjehu nisam sanjala. Popularan se može postati stvarno na bezbroj načina neki od njih nisu baš dostojanstveni, a ako sanjaš da se baviš onim što voliš to je sasvim drugi put



Tijekom svih tih godina na sceni bilo je mnogo i uspona i padova.



''Čovjek ne zna kad se uspio popeti kad samo pamtiš ono joj kako mi se ovo dogodilo, nešto je valjda tome da malo zamaskiraš taj pad da ne izgleda kao totalni pad. Da je baš ugodno nije, to znaju samo tvoji najbliži'', priznaje Vanna.

A mnogi ne znaju da su baš njihove priče završile u njezinim pjesmama.



''Ljudi ni ne znaju što su mi sve rekli i što sam ja sve iskoristila u pjesmama, onda mi je neugodno kad sretnem nekoga, mislim se uf da znaš'', priznaje Vanna.



Vanna, autorica glazbe i stihova, prilično je stroga prema Vanni pjevačici.



''Mislim si ne valjam, tako to zna biti dosta smiješno ljudi mi ne vjeruju ali oni koji me poznaju znaju i znam često snimiti 2-3 dema i tražim naprosto glas za tu pjesmu'', otkriva.

Tako je bilo i s njezinom novom pjesmom. "Pjesma o tebi" već je osvojila publiku, a mnogo je i onih najmlađih koji vole Vanine pjesme.



''Strašno puno mi mame njihove šalju ta videa u kojima klinci pjevaju ''Punu memoriju'' i mislim se wow kad vi narastete i budete odrasli ljudi ja možda više neću biti među živima a oni će možda se sjećati da im je ta pjesma kao klincima nešto značila'', priča Vanna.



Najiskreniji kritičari mame Vanne njezina su djeca.



''Budimo realni, ne možeš imati djecu da su ti fanovi. Samo treba to lijepo reći nije ti ta pjesma baš nešto, a vidim ja i po reakciji da nije neko ushićenje, ok dobro, ali nisam ja centar svijeta u svojoj obitelji'', kaže.

I kad nije na pozornici, ova pedesetjednogodišnjakinja živi, kako kaže, mirnim, obiteljskim životom.

''Ja na pozornici i nekakav moj uspjeh to uopće nije meni motivacijska snaga, život kao takav je zanimljiv'', kaže.



Zanimljiv joj je i sport, pogotovo nogomet. Strastvena je navijačica Barcelone i Vatrenih.



''Navijam za hrvatsku repku da budemo prvi u skupini, da idemo na svjetsko prvenstvo da tamo napravimo neki dobar rezultat'', kaže.



A mi navijamo da u veljači zapjevamo s Vannom u punoj Areni Zagreb!

