Toni Kralj lik je kojeg će u seriji ''Na granici'' utjeloviti Borko Perić.

''Toni je jedan filmski i televizijski glumac koji je onako jedna velika zvijezda, a zbog toga nema baš neki doticaj sa stvarnošću, on je malo onako u nekom svom svijetu, gdje je i on sam sebi onako malo zvijezda. Njemu je i život kao da je na setu. Sve je podređeno kao njemu. I onda ne kuži baš životne i realne stvari'', objašnjava nam Borko Perić svoj lik u seriji ''Na granici''.

I dolazi u Lokvicu kako bi se što bolje pripremio za audiciju i ulogu policajca na meksičkoj granici. Policijska postaja Lokvica ga mora primiti kako bi poboljšala svoj imidž.

''On je taj tip glumca koji želi sve proživjeti. On se sad želi baviti policijskim poslom, da bi mogao što bolje ući u lik i onda tu naravno nije baš on za to'', otkriva nam Borko koji ima status miljenika publike, ali i struke.

Posljednje dvije godine bio je nagrađen s dvije Zlatne arene u Puli - jednu je dobio za ulogu u filmu Osmi povjerenik, a drugu za Generala.

''Ja ne znam šta je bilo njima. Šalim se, pa to je uvijek lijepo dobiti. Nagrade su simpatična stvar, lijepo počašćen čovjek bude, ali ne treba na njih nešto pretjerano brijati'', kaže nam.

Snimanje filma o generalu Anti Gotovini bilo je posebno iskustvo.

''Nisam na snimanju nikad bio u takvoj mašineriji, letjeli smo u helikopterima, do tenkova do svega tako da, stvarno je to bio holivudski osjećaj'', priča nam.

Uloga u filmu ''Osmi povjerenik'' dovela ga je do Los Angelesa. Kako kaže, lijepo je onamo doći na poziv, no holivudsku karijeru ne priželjkuje.

Iako je na sceni već godinama, privatni život uspio je zadržati za sebe. Poznato je jedino da je bio u 15-godišnjem braku. A koja je njegova tajna?

''Ne znam, recite mi vi'', kaže nam.

A recepta nema ni za roditeljstvo. Tata je, naime, kćeri Irme.

''To je teško sam za sebe reći, u svakom slučaju, trudim se biti dobar otac, trudim se to, ali da li uvijek uspijem ne znam'', govori nam.

Hoće li zato uspjeti, kao Toni u Lokvici, doći do holivudske karijere, ne propustite pratiti večeras u seriji ''Na granici''.

