U novoj eri njegove glazbe, odnosno, otkad se nakon 20 godina vratio na glazbenu scenu, Matteo Cetinski autor je svojih tekstova. U najnovijem singlu ogolio je svoje osjećaje te ispričao istinitu ljubavnu priču, a iznenadio je sve i pričom i animiranim spotom. Za In magazin je otkrio i zašto, uz interijer, dizajnira i nakit, restaurira, slika i još štošta.

Vizualno atraktivne videospotove koje nam je do sad servirao, Matteo Cetinski u najnovijem zamijenio je za animiranu priču.

''Ja jesam nekako urbanija scena što se tiče izbora i tekstova i glazbe i tako dalje. Sad smo tu išli na neki spoj koji kad sam pisao tekst meni je tako došlo, tako da slijedio sam ono što je meni došlo. Malo je tekst srcedrapajući. Zvuk je ostao isti. Ima elektronike i popa. Ja volim takav ljetni chillout zvuk'', govori Matteo.

U ovoj novoj eri njegove glazbe, odnosno otkad se nakon 20 godina vratio na glazbenu scenu, tekstove piše sam. Pomno bira suradnike i inzistira da je u svemu što nam nudi istinski Matteo. Bez maske:



''Od početka devedesetih kad sam pjevao, stvarno sam bio klinac, imao sam 17 godina i imao sam ekipu jakih profesionalaca i nisam ništa radio svojevoljno odnosno nisam sudjelovao aktivno. Zato mi je bitno da sve ovo što ja radim je po nekakvom izboru gotovo kantautorski. Zato što se sve te priče meni i dešavaju'', kaže.

I baš kao i priča iz posljednje pjesme, ona je istinita.

''Ti tekstovi su svi jako iskreni i dolaze post factum. Sad je došao tekst nakon što se nešto dogodilo. Kao da proričem sebi stvari koje će se dogoditi zato što su u principu zadnja tri teksta preduhitrila ono što mi se kasnije zapravo i događalo. Zadnja tri singla pričaju o jednoj mojoj intimnoj i istoj priči koju sam imao i koja je sad završila'', kaže.



A kad se događa ''bura'' u njegovu životu, bilo ljubavna ili neka druga, ovaj glazbenik, ali prvenstveno dizajner interijera, najčešće se okrene poslu:



''Ja se zakopavam u posao, posao je nekako moj mehanizam obrane, ali nekako generalno ne na silu nego i taj posao koji radim, čak i dizajn od kojeg zaista i živim isto radim zato što ga volim i zato što mi je to potreba. Baš volim taj posao'', kaže.



Pa tako posljednje vrijeme, šali se, broji pločice i kvadrate jer istovremeno dizajnira 6 stanova i 2 lokala. Uz to često neki komad namještaja restaurira. Tu je i nakit s njegovim potpisom iza kojeg stoji jednaka strast. U posljednje vrijeme okrenuo se i slikanju.

''Nekome je to meditacija, nekome je to joga, nekome crkva. Meni je to ono kad uhvatim kist ili kad radim nešto rukama odmorim se od mozga'', kaže.

A baš kad tako ''odmara'' nastaju komadi koji dobivaju nagrade:

''Podsvjesno sam htio dobiti nekakvu podršku odnosno priznanje struke pa sam onda radio liniju namještaja i poslije toga druge godine liniju tepiha koji su dobili nagrade u Italiji, internacionalne nagrade za dizajn. I tu sam rekao okej, sad ja mogu reći da sam dizajner jer bez toga sam mislio da improviziram'', priča.



U uređenju interijera odbija se držati određenog stila, a točku na i prepušta onima za koje radi. Te točke na i sakuplja diljem svijeta, jer putovanja su neophodna i za odmor i posao:



''Shvatio sam da te putovanja jako nadograde i inspiriraju i nauče puno. Puno naučiš o sebi i stvarno ima smisla putovati i vidjeti bilo što i loše i dobro i ružno i lijepo. Tako da sam tako počeo po svijetu skupljati nekakve detalje i doma imam skladište sa brdo svega'', kaže.

No baza je od prije nekoliko godina njegov rodni Rovinj. A tamo se svi komadići svijeta i Mattea sklapaju u najljepše priče.

