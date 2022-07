Što povezuje Matiju Cveka i Tomislava Marića? Glazba, naravno. Naime, ovaj dvojac zajednički je radio na pjesmi ''Pero na dlanu''. Mladi glazbenici našoj ekipi ispričali su detalje ove suradnje, ali i otkrili koliko istine leži u ljubavnim stihovima ove pjesme. Je li inspirirana prekidom autora stihova i glazbenice Nike Turković otkriva prilog In magazina.

Ne samo da pjesma ''Pero na dlanu'' priča storiju koju su mnogi proživjeli, već je i odraz sličnih glazbenih afiiniteta, ali i prijateljske spone ovog dvojca.

Toma je odmah osjetio povezanost s pjesmom, dodao pečat na Matijin tekst i tako započeo novu eru svoje glazbe. Onu u kojoj se okreće domaćim glazbenicima i producentima. Matijino, pak, glazbeno stvaralaštvo cijenio je i prije nego što su postali prijatelji.



Činjenica je da je Cvek u posljednje vrijeme nanizao glazbene uspjehe. Hitovi ''Ptice'', duet ''Trebaš li me'', titula najslušanijeg domaćeg izvođača, dva Porina. A on se, kaže, i dalje katkad iznenadi kada ga prepoznaju na ulici.



''Mene iznenađuje da je on sabran u tom procesu u dobivanja nagrada, neće Porin držati na stolu i stalno pričati'', šali se Toma.



Nagrade cijene, ali za obojicu one nisu nešto što će utjecati na njihovu kreativnu stranu. Inspiracija je, kažu, nešto što se trenira. Drago im je što se formira glazbena scena i s mladim pjevačima te autorima koji međusobno uče jedni od drugih. Daju si širinu u stvaralaštvu. No umjetnost nije jedino što ih povezuje.

Toma se pronalazi i u duhovnoj glazbi, uživa biti radijski voditelj, a u svemu što radi veliku potporu ima svojeg rodnog Žepča.



''Volim čuti i njihove pohvale i kritike, čuti njihovo mišljenje i uvijek ću se tom mjestu rado vratiti'', kaže.



Ipak, postoji osoba čije riječi u životu ovog mladog glazbenika imaju najveću težinu. One njegove supruge Marine.

''Ona je kritika, akademik koji glazbu poznaje drugačije nego ja i s njom je teško glazbeno surađivat jer se bojim kritika, jer zna biti oštra i prekonkretna, ali zato stvari ispadnu dobro'', otkriva.



Još do nedavno Matija je ljubio glazbenicu, Niku Turković u kojoj, barem prema njegovim riječima, i dalje ima podršku.

''Generalno nemam moment da ću previše propitkivati odluku, sebičan sam, ali ako skužim da ona kaže da nije nešto dobro, onda si dozvolim da još dva puta razmislim'', otkrio je Matija.



Vezi je došao kraj nakon 4 godine, a možda ga proživljeno potakne da napiše još ljubavnih stihova u kojima se ionako već mnogi pronalaze.

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.