Borba za vlast ne zaobilazi ni Dizmovo. Sprema se još jedan dar mar, koji će ovog puta zakuhati Goran Grgić u ulozi Vinka. Glumac je tim povodom za IN magazin otkrio prati li politiku, hoće li djeca njegovim stopama, kao i hoće li ponovno profesionalno zapjevati.

Žestoka politička utakmica očekuje Dizmovo. Počinje opasna borba za općinu, a pravi nered unijet će načelnik Gizmova Vinko. U toj ulozi gledat ćemo Gorana Grgića.



''Dakle, načelnik Gizmova preuzima raznim manifetlucima Dizmovo, dolazi ovdje kao novi. Naravno da ga svi odbijaju, ali se on vrlo, vrlo čvrsto jako bezobrazno nameće. Oni se zapravo bave politikom, ali kako su to mala mjesta, zapravo se bave stvarima koje su toliko životne, a zapravo toliko nevjerojatno duhovite'', objašnjava naš omiljeni glumac.

Nadahnuća za lik Vinka nije nedostajalo, reći će Goran, ali i otkriti da politici nije sklon.



''Moram priznati da nekako novine čitam sa stražnje strane da se rano ujutro ne naživciram zbog svih stvari koje sam već čuo vozeći auto ili tako nešto'', kaže.

Iako je nebrojeno puta pustio glas na kazališnoj pozornici, Goran Grgić lani je prvi put zapjevao u glazbenom studiju. Naime, ondje je u društvu Danijele Pintarić snimio pjesmu s kojom se dvojac predstavio na Međimurskom festivalu.



''Ja se nadam da neću tim putem više. Malo sam se poigrao s pjevanjem, više zapravo s govorenjem poezije, to se tako nekako nadovezalo na to. Zgodno mi je da smo za pjesmu koju sam otpjevao s Danijelom Pintarić dobili odmah i nagradu, pa sam rekao: 'Dobro, OK, ja to znam, neću više''', objasnio je.

Njegov glazbeni angažman mnoge je prilično iznenadio.



''Nisam baš tako nekako bećarski tip koji rado pušta glas, nisam onaj koji to predvodi. Vidjeli su me i kolege i prijatelji da pjevam u kazalištu, to je sve, uvijek se nekako sakriješ iza uloge. Uloga može i ne znati pjevati i može biti svakakva, ali kad staneš sam i kažeš da bi nešto otpjevao pored svih tih ljudi koji fakat znaju pjevati, moram priznati da je iznenađujuće bilo i meni'', priča.

Više ga ne iznenađuje ni pogled na poluprazno gledalište. Zbog epidemioloških mjera i nedavnu premijeru predstave "Kad svijeće dogore" u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu igrali su pred znatno manje ljudi.



''Moram priznati da smo se već naviknuli na to da je takva situacija, da je manje publike. Ali završilo je sve, pa će morati i to'', kaže.

Jednako tako zna i da mu od troje djece nitko neće završiti u glumi.



''Ali svi su nekako tu blizu, cijeli su život, naravno, sa mnom oko kazališta i u kazalištu. Drago im je to, ali vidjeli su da je glumački posao uz sve dobro i pozitivno i izuzetno mazohistički'', kaže.

Na to priprema i svoje studente. Nacionalni prvak zagrebačkog HNK-a u Osijeku predaje kao vanjski suradnik na studiju glume Umjetničke akademije.



''Ja mislim da nas čekaju glumački izuzetno čvrste i jake generacije. To sam rekao, oni su izuzetno i načitani i educirani o svemu što se događa. Mislim da donose neku novu energiju'', priča.

Studente, smatra, treba i ohrabriti kako se priče o zlostavljanjima i pokret ''Nisam tražila'' više nikad ne bi ponovili.



''Dobro da je to toga došlo da se postave kriteriji što jest uznemirivanje, što prelazi granice između nekakvog normalnog odnosa između studenta i profesora. Ja vjerujem da je to svima velika i dobra škola, i onima kojima se to dogodi da to odmah izgovore, ali i onima kojima tako nešto padne na pamet da se maknu jednostavno, da ne budu blizu ako uopće razmišljaju na takav način'', smatra.

On pak razmišlja o boljoj budućnosti. A što će nam donijeti kao Vinko, ne propustite pratiti u novim epizodama serije Dar Mar u večernjem terminu na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.