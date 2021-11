A sada vas vodimo u Dizmovo, gdje tamošnje stanovnike očekuju nove zavrzlame. Brkljače se suočavaju s gubitkom oca, Božena slučajno uništi fresku sv. Dizma, a u problemu će se naći i Dugi, kojem je došla ljubavnica. Što nas još očekuje, pogledajte u videu In magazina!

Dizmovo je tako jedan poseban grad, a još malo zanimljivosti donijet će i neki novi gosti.



''Dolazi Žana, u potpuno novom žanru. Koja je u paru zapravo s Dugim, to je nekakav par spletkaroša, koji su onako simpa i super se zabavljaju'', otkriva glumica Olga Pakalović.

Žana će se potruditi da Dugom, ali i ostalim članovima ove male organizacije, ne bude dosadno. Već na početku sumnja da Dugi ima ljubavnicu pa upada u kuću, no ostaje zatečena kad umjesto ljubavnice vidi otetog policajca.



''To da, to sigurno, drukčije je i fora mi je'', kaže Olga.

Jure i Pero Brkljača pak tuguju jer su ostali bez oca kojem je njegova tajlandska supruga dala pogrešne tablete. Tu počinju njihovi problemi, ali i zabava za ekipu iza kamera.



''Odlično se zapravo zabavljam, i super mi je da mogu reći bilo što, kod nje sve pije vodu, leži. Malo je luckasta'', govori Ana Begić Tahiri.



''Zabavljamo se, mislim radno zabavljamo, nasmijemo se, sretni smo, veseli, vrijeme nam brzo prođe. Tako da nitko se s nikim nije posvađao, što je najbitnije. Evo opet nje... dobro je Viki, dobro je. Spustit ću cijenu, 9.98'', priča Robert Ugrina.



''Ja sam se već jako saživila, nekako mi je normalno da imam obitelj, da imam muža, dvije kćeri prekrasne. I obožavam ih. Ja koja niti imam djece niti sam se udavala. meni je to potpuno normalno. Naravno i sa mužem imam problema kao i sve žene, ide mi na živce, ništa me ne sluša'', kaže Ankica Dobrić.

No zato se Ankica sa svojim televizijskim suprugom doista dobro slaže.



''Moj muž je najbolji zapravo i uvijek donosi iz Slavonije kobase, špeka, domaće rakijice, onda se tu priključi moj dragi kolega Vejzović, onda moje drage cure, divno mi je raditi s mojom Ksenijom Pajić'', priča Ankica Dobrić.



''Pamitt će se mnoge scene ali nisu za prepričavanje'', šali se Draško Zidar.

A što će se pričati u Dizmovu, ne propustite pratiti u novim epizodama serije Dar Mar na Novoj TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.