''Dar Mar'' ime je nove serije koju ćemo od ponedjeljka gledati na Novoj TV. Što nas sve očekuje, doznat ćete u našem videu.

''Kreativno je, zabavno, apsolutno moj san glumiti šeficu policije'', govori Ksenija Pajić.

I to je šefica policije u jednom malom mjestu u kojem nema kriminala i u kojem junaci serije vode lagodan život: plaća ide, a posla nema. No kad zaprijeti zatvaranje postaje, policajci će zločin izmisliti, a sve ćemo to gledati u novoj seriji Nove TV - Dar Mar.

''To je mala policijska stanica, znate, u jednom malom mjestu. Dobro se snalazimo, imam odlične policajce, svoje suradnike, dva mlada dečka. Jedan je Roko Sikavica, drugi je Fabijan Pavao Medvešek. Onda imam svog kolegu s kojim sam puno radila Milana Štrljića'', govori glumica.



''To je problem što se on ne miri i ne pristaje i čini sve da bi bilo bolje. Naravno, tu pada u velike greške'', objašnjava Milan Štrljić.



''Ja mislim da sam ja. Na mene se zapravo oslanjaju na neki način, ja stvari mogu obaviti i znam, ali dosta sam zavodljivog tipa. U smislu lako se zaljubim u ženu koja god prođe, dođe, ode. Malo mi taj dio nije pod kontrolom'', priča o svom liku Fabijan Pavao Medvešek.

A Fabijan je za ulogu čak malo promijenio imidž.

''Gledali su kako će napraviti nešto novo na mom licu jer očito je trebalo. Probali smo brkove i brkovi su profunkcionirali. I evo, sad ih ja nosim i na sceni, i pred kamerom, i u privatnom životu'', kaže.

No nije on jedini koji se mijenjao.

''Apsolutno, nova frizura, nova uloga. Malo sam se već prije bila šišala, ali sad sam baš radikalno za ulogu da se što više razlikuje'', kaže Barbara Nola.

Barbaru ćemo gledati kao gostioničarku Spomenku. Priznala nam je kako joj se taj posao baš svidio.

''Mislim da je tu jedan od mojih klijenata iz moje gostionice. Mislim da bih se baš odlično snašla, baš se osjećam kao dobro. Pomislila sam, morat ću tokom života imati jednu gostionu, konačno neki konkretni život'', kaže.

U njezinu gostionicu dolazit će, naravno, svi iz mjesta. Od načelnika...

''Ja igram Juru Brkljaču, načelnika općine Dizmovo, on je kao i većina gradonačelnika i načelnika općine u Republici Hrvatskoj, otprilike nas ima 1700 i nešto. On isključivo radi u interesu građana, za boljitak i blagostanje građana svojeg mjesta'', objasnio je Enes Vejzović.

Do lokalnih pijanaca...

''Odlično, ja vam mogu reći da je sve stvarno po planu, zasad ide. Privatno ne bih mogao popiti toliko, ali tu na setu moram vam reći da rekvizita daje sve od sebe. Čega ima najviše na lageru, znači ono čemu istječe rok trajanja, to još prođe, ali meni je... Hahaha, šalim se sve je pod kontrolom, brinu se o meni, dobivam stvarno samo bezalkoholno. Moj je lik Ljubo, jedno lijepo ime. Ja znam jednog Ljubu od rođenja i drago mi je da smo opet tu na Novoj TV'', kaže Jan Kerekeš.

Sve njih čekaju brojne zgode i nezgode, a i planovi bi mogli poći po zlu.

''Ja nisam nikad imala problema s policijom. Ako sam nešto zgriješila, neki prometni prekršaj, uglavnom to sam priznala, ali drugo nisam imala nikakvih problema'', govori Ksenija Pajić.



''Jan ima odličnog iskustva s policijom, ajmo se sad uozbiljiti ljudi. Ja vam sad sve, zasad je pod kontrolom, vozim. Nikad ne pijemo kad vozimo, vozimo sve po pravilima'', poručuje Jan.

Kakav će to dar mar biti, pratite uskoro u novoj seriji Nove TV!

