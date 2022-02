U ponedjeljak nas očekuje prva epizoda nove dramske serije Nove TV Kumovi. Glavna okosnica serije su obitelj i ljubav, no začinit će to i zanimljivi likovi. Neke od njih upoznajte u prilogu In magazina!

Gledali smo je kao Neru u seriji Zlatni dvori. Na granici je utjelovila Mirelu, a sada nam glumica Petra Kraljev dolazi kao službenica u općini Milica.



''Zaljubila sam se u nju, mislim da će se i gledatelji odmah zaljubit jer je, takav je lik. Jednostavno, ne možete je ne voljeti, onako prilično je, izgledom iskričava ali nije ni karakter za bacit. Onako, ona je ona, što nema dlake na jeziku, ali se ponaša kao šefica'', priča Petra Kraljev.

Općinsko radno mjesto s njom dijeli i referent Marko.



''Lik je narodni baš, Marko Šank, Šank više sinonim za nekakav njegov ured koji je priručni. Znači on je referent općine, veliki radnik, pod navodnicima, hipohondar. Zapravo u relanosti neradnik, pritajeni pijanac'', otkriva glumac Mijo Kevo.

Miju Kevu i danas se svi znaju kao policajca Zdenka iz serije Na granici.



''Lik koji me stvarno uveseljavao na snimanjima, prsretan sam bio zbog Zdenka'', dodaje Kevo.

Nova serija Nove TV Kumovi donosi nam priču o mjestu koje je podijeljeno na dva suprotstavljena Tabora. S jedne strane su novopečeni bogataši i gastarbajteri Macani, s druge strane su vlastodršci i starosjedioci Akrapi, među kojima je i Dida.



''Dida je najstariji mještanin tog sela, on je malo senilan, dementan, zbog toga pravi probleme čitavoj obitelji. Vrlo često zna pobjeći, pa ga traže, gužva je. Ustvari je dobričina. Jako voli unuke svoje'', priča ratko Glavina.

Iako malo mjesto, u Zaglavima, u Dalmatinskoj Zagori će se će se štošta događati.



''Uvijek ima uzbuđenja pred posao. Bilo da radim u kazalištu ili tu na Novoj TV. Ja sam zadnje tu igra u Kud puklo da puklo i sad se ponovno vraćam i naravno da mi je jako drago i drago mi je da se radi za Dalmatinska zagora'', priča Ante Krstulović.



''Ja moram priznati napokon. Nekako otkako sam se počela bavit ovim poslom, ja mislim da mi je bila želja ili da igram u predstavi ili na TV-u i to nešto što je moje, što je iskonsko. I sad napokon imam priliku i baš se jako, jako radujem'', govori Petra.

Obitelj i ljubav, glavne su okosnice dramske dnevne serije ''Kumovi''. Prve tajne počet će se otkrivati već u prvoj epizodi koju ne propustite pogledati u ponedjeljak 7. veljače u 20.15 na Novoj TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Serija o kultnoj snimci seksa ugledala svjetlo dana, a svi pričaju o bizarnim scenama koje baš i nisu očekivali: "Isplatilo se ostati budan" +5

Karleuša srušila internet zbog vrućih fotki iz Dubaija, pogledajte zbog čega su joj poručili da joj se dive i svjetske zvijezde +30