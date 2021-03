Pravilo je vrlo jednostavno - kako se odnosimo prema našem tijelu, tako će nam ono vratiti. Upravo zato je i pravo vrijeme da nam zdrav život postane navika. Kako ćemo to napraviti idućih tjedana, svakog ponedjeljka u IN magazinu pokazat će profesor i magistar kineziologije Mario Mlinarić. Što je sve pripremio, ispričao je Dijani Kardum.

Čak i pet minuta vježbanja dnevno dovoljno je da se osjećate bolje. Upravo takvi sitni koraci dovoljni su da nam zdrav život postane navika.

"Sve u svemu, nama je cilj vrlo jednostavan, da zdrav život postane navika svim ljudima u Hrvatskoj. S time što ćemo ljudima u Hrvatskoj pokazati kako u relativno kratkom periodu mogu doći i do savršenog tijela i dobro se osjećati. Između ostalog, neću biti sam, imam dvije cure koje me prate, dvije mlade sportašice", otkrio je Mario.

Puno zdravlja, puno treninga, puno kvalitetnih savjeta i pozitivne energije, upoznavanja grada dio je onoga što ćemo gledati iz tjedna u tjedan.

"Prva postaja u koju krećemo je Opatija, zatim krećemo prema Puli, idemo iskoristiti kompletno Lijepu Našu. Potičemo ljude da im zdrav život stvarno postane navika, da počnu cijeniti sebe, ulagati više u sebe, u svoj bolji i kvalitetniji život. Normalno da ću imati goste, goste koji su vrhunski sportaši, treneri, koji će nam davati savjete, reći kako oni gledaju sa sportskog aspekta. Cilj je vrlo jednostavan - da ti sportaši, treneri svojim načinom života dodatno potaknu ljude da promijene svoj život.

Jer stanje je postalo alarmantno. Hrvatska se nalazi na dnu ljestvici prema kretanju, a prednosti redovite tjelovježbe su mnoge. Vježbanje produljuje životni vijek, jača srce, smanjuje rizik od ozljeda, poboljšava pamćenje i raspoloženje.

"Nažalost, u Hrvatskoj postoji velik postotak djece koja su pretila, koja imaju problema s viškom kilograma. Cilj nam je to spriječiti. Mi smo nažalost peta zemlja po pretilosti općenito u svijetu, prva u Europi, pa pokušajmo to promijeniti. Pokažimo kako, obično ljudima treba pokazati savjete i trikove. To ćemo i pokazati, kako jesti, kako trenirati, kako promijeniti svoj život i kako to prilagoditi sebi", objasnio je.

Roditelji i djeca uz Marija i dvije sportašice mogu vježbati zajedno.

"Nama je cilj raditi body weights ili treninge s vlastitom težinom. Pozivam roditelje i djecu da vježbaju zajedno. To su prilagođene vježbe. Čak ćemo raditi i alternativne vježbe ako nekolicina ljudi ne može skakati ili izvoditi nekakav pokret, tako da su vježbe namijenjene svima.

Nemam novca, nemam vremena, nije to za mene, pada kiša - sve su to izgovori koje govorimo kad treba otići vježbati.

"Obuci šuškavac, izađi van. Ljudi kažu - ne znam, to mi je preskupo, ne mogu ili možda imam viška kilograma. Ljudi, radite to zbog sebe, uložite u svoj život, malo prilagodite svoju prehranu, ubacite bilo kakav oblik kretanja koji je bolji nego nikakav. Napravite da to bude zabavno, interesantno", poručio je.

Na kraju krajeva, važno je samo vježbati, a svaki se trening može prilagoditi potrebama pojedinaca. Zahvaljujući zdravim navikama Mario se starenja ne boji.

"Godine dolaze, ali ja ne gledam godine. Pretpostavljam situaciju da su godine samo brojka. Prilagodite treninge, čak i penzioneri moraju vježbati. Ja kažem da ljudi vježbaju u teretani radi izgleda - to je dobro, moraš si posvetiti određeno vrijeme. Morate malo vremena posvetiti sebi. Godine su samo brojka, stoga se jednostavno pokrenimo, dajmo si bolji, kvalitetniji život", zaključio je Mario.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.