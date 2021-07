Dubrovnikom se s krunom i lentom najljepše Hrvatice prošetala Miss Universe Ora Antonija Ivanišević. Novookrunjena ljepotica studentica je menadžmenta u turizmu, voli slikati i pisati pjesme i profesionalna je odbojkašica, a nezamijećeno neće proći ni njezinih 185 centimetara visine. Lijepa Ora Antonija je za In magazin otkrila i kakav muškarac može zavesti i osvojiti ovu ambicioznu i temperamentnu Dubrovkinju.

Kruna Miss Universe Hrvatske zahvaljujući ovoj lijepoj Dubrovkinji nakon dva je desetljeća ponovno u Gradu. Dvadesetogodišnja Ora Antonija Ivanišević vratila se kući prepuna dojmova, ali i osjećaja sreće i zadovoljstva.

''Mogu reći da mi je najljepši dio bio i da sam se stvarno osjećala kao pobjednica kad sam došla u grad, kad me obitelj dočekala i kad sam vidjela majci suze u očima'', govori Ora Antonija, koja je konkurenciju otpuhala svojom ljepotom, ali i brojnim talentima i aktivnostima kojima se bavi u životu.



''Stvarno sam znala koliko teži ta kruna, dosta sam proučavala što je sve potrebno da bi netko bio misica, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Pripremala sam se i s organizacijama s kojima sam surađivala za odlazak i edukacijom koja me pratila'', priča.



Ipak, jedan od njezinih najjačih aduta je skladna figura i čak 185 centimetara visine.



''Trebalo mi je duže da shvatim kolika mi je to zapravo vrlina. U odbojci sam znala da mi je to super stvar iako su mi nekad čak govorili da sam i preniska za svoju poziciju koju sam igrala. Zapravo tek dok nisam upisala faks ili kraj srednje škole kad sam zaključila da sam postala zgodna i da sam se pretvorila u ženu, onda sam vidjela da moja visina ima veće značenje'', priča.



Odbojku je igrala, kako sama kaže, pola svojeg života. Tih joj je deset godina trenerica bila mama Slavica.



''Sport me naučio toliko životnih lekcija koje ne mogu ni opisati, mislim da sam i brže odrasla u svijetu kako sam se morala ponašati na tim natjecanjima i koliko sam bila odvojena od obitelji. Prvenstveno sam naučila kako surađivati u timu s nekim, kako biti vođa i to primjenjujem svaki dan u životu, pokušavam'', kaže.



Sportske je terene ljepotica zamijenila umjetnošću pa se danas najradije hvata kista i boja. Slikanje je njezina najveća strast.



''Ako mi treba mir i tišina, ako mi treba da negdje pokažem ljutnju, tugu, sreću, bilo što, to je mjesto na kojem se osjećam sigurno. Zatvorim se u sobu, maknem mobitel, čak ga isključim, izbacim sve vrste muzike, samo gledam u platno i mislim gdje će me dovesti i to me spasi svaki put'', otkriva.



No tu ne prestaje niz Orinih talenata i vrlina. Piše pjesme, volontira u Udruzi za sindrom Down i studira na prestižnom američkom fakultetu. Njezin je cilj biti uspješna poslovna žena.



''Sebe vidim na nekom najvećem položaju, ciljam na to da budem generalni menadžer hotela. Mislim da je jako malo žena zastupljeno u tom sektoru i ja bih htjela osvijestiti da se može, ne samo ljepotom nego i tom edukacijom, i želim poticati druge žene da vide da se može'', kaže.



A ljubav? Koliko je ljubav važna ambicioznoj ljepotici?



''Ljubav stvarno dolazi sa svih strana. Meni je najvažnija ljubav mojih najbližih, obitelji i prijatelja, toga mogu reći da stvarno imam pregršt i da me obasipaju sa svih strana, samim time ljubav znači sve'', kaže.



Sad se već pitamo kakav to muškarac može osvojiti ovu visoku, okrunjenu, obrazovanu sportašicu, umjetnicu i temperamentnu Dubrovkinju?



''Isto tako kao što se me opisali u pitanju, takvog muškarca sigurno moram naći, talentiranog, ambicioznog i tolerantnog jer mislim da nema napretka u vezi u kojoj nema obostranog uzdizanja'', zaključila je.

Ora krajem godine putuje na izbor Miss Universe svijeta, a mi joj želimo da se i od tamo vrati s krunom i lentom najljepše.

