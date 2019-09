Već provjerena glumačka ekipa, s nekim svježim pojačanjima, čeka vas u seriji "Drugo ime ljubavi". Čije ćemo sve avanture uskoro pratiti, pogledajte u idućim minutama.

Uzbudljive zaplete u radnji nove serije "Drugo ime ljubavi" dodatno će začiniti i mladi glumac Marko Todorović.

Njega ćemo gledati kao Luku, brata glavnog lika Saše i Karlova sina. On nam priznaje da je mnogo sličniji tati nego bratu.

''Jesam, ali mislim da imam više dobrih strana nego on, ali svakako imam i tu prgavu stranu, moj lik, tako da nosim njegove gene, što se vidi'', govori nam Marko Todorović.

Ovaj mladi glumac iz Crne Gore u glumi je završio, kako kaže, potpuno neplanirano. Profesionalno se bavio odbojkom, a kad je prestao s tim, upisao je Glumačku akademiju.



''Tako moja porodica kaže, ja jesam pokazivao i uvijek su tu bile neke imitacije i zabavljanja. Moja porodica kad sam bio mali, majka i otac su mi uvijek govorili ajde upiši Akademiju, međutim mene je interesovao samo sport, tako da kad sam vidio da od sporta ništa ajde da ja poslušam majku i tatu kad sam god njih poslušao nisam se zeznuo'', priznaje.

Iduće mjesece provest će u Zagrebu, na koji se polako navikava.



''Kod kuće gledam serije, čitam knjige, kuham i čistim, zasad'', otkriva.

Kao Markovu sestru u seriji ćemo gledati Ariju Rizvić.



''Malo je razmažena, ali to sve proizlazi iz tih njegovih odnosa u obitelji koji nju muče i nekih frustracija, koje je imala u djetinjstvu, to su neki razloti zašto ona bude malo zloćkica'', objašnjava nam glumica svoj lik.

A ovoj mladoj glumici možda je i bolje poznat rad iza kamera i redateljska palica.



''Ja imam dosta glumačkog iskustva, mislim, ja sam dosta paralelno i sa režijom bila u raznim kazališnim projektima gdje sam glumila'', priča.

Serija "Drugo ime ljubavi" na ekrane nam donosi mnogo intrige, preokreta i snažnih likova zbog kojih se mijenjao čak i imidž.

''Puno sam promijenila imidž, s crnke sam došla u ovu boju, još se nisam priviknula, neki kažu dobro, trebat će vremena za to'', kaže nam Vlasta Ramljak.

U seriji ćemo gledati i Eciju Ojdanić.



''Nekad ti uloga, nekad dođe teže do rješenja, meni je Nada od probnog snimanja zapravo legla ko budali šamar, što bi se reklo, jako volim glumiti Nadu i biti u njezinoj koži, imam i potpuni vanjski makeover. Jako mi je drago, on je iniciran jer moja serijska kći ima smeđu kovrčavu kosu.Jako sam zadovoljna jer sam potpuno nova ja i to je lijepo, a i moj muž je zadovoljan jer svako malo ima novu ženu'', šali se Ecija.



''Zapravo jesmo jako slične i to me baš iznenadilo kad smo birali kostime jer dosta ovih stvari ja i nosim privatno. Tao mi je to bilo super'', priča nam Arija.

Glavna okosnica radnje je fatalna i nemoguća ljubav, a brojni zapleti novi su izazovi za glumce.

Elizabeta Brodić i Momčilo Otašević hvale jedno drugo i kažu da snimanje zasad ide jako dobro.

I dok će Lola i Saša sigurno osvojiti brojne gledatelje, bit će i onih koji se publici i neće svidjeti.

''Nimalo dobra, a i plemenita i zločesta, a i svega ima. Izazovna za igranje'', malo nam tajni odaje glumica Vlasta.

Ovako nam je svoj lik opisala Ecija.

''U želji da svom djetetu priuštim bolji život, ja sam na neki način i generator tih loših poteza i čudnovatih poteza svoje kćeri'', objasnila nam je.

Nimalo dobar, mogli bismo reći, neće biti ni Slavko Sobin. Pobjednik "Plesa sa zvijezdama" u seriji će nositi prezime jednog od glavnih konkurenata u tom showu.

''Igor Šarić, to je super kad sam vidio na papiru da se zove Igor Šarić, samo sam Šariću poslao fotku – kao Šarić bit ću i bolji Šarić nego što si ti'', šali se.

Nova serija donosi pregršt emocija, strast i uzbudljivu radnju koja će zasigurno ove jeseni prikovati gledatelje ispred malih ekrana. Ne propustite pratiti uskoro na Novoj TV.

