Kako se vatreni Dalmatinac Mate Čorić snalazi u zemlji leda i gejzira, doznao je naš Hrvoje Krolo.

23-godišnji nogometaš Mate Čorić već neko vrijeme karijeru gradi u dalekom Reykjaviku. Island naziva svojom obećanom zemljom. Kako se vatreni Dalmatinac snalazi u zemlji leda i gejzira, na klizalištu u Splitu doznao je naš Hrvoje Krolo.

Mate inače igra nogomet na Islandu, gdje temperatura padne i ispod -20 Celzijevih stupnjeva. No najblaže rečeno, nije vješt klizač. Priznaje kako su mu kao pravom Dalmatincu niske temperature na Islandu bile pravi šok.

"Bilo mi je prvih 15-20 dana teško, ali poslije se na sve navikne čovjek, tako da bilo mi je OK. Poslije je čak bilo i sunca i svega, snijeg se otopio", započinje svoju životnu priču mladi nogometaš.

Matu je na Islandu fascinirao najveći europski ledenjak koji se ondje nalazi. Živi u Reykjaviku, a ono što mu teško pada je malo dnevnog svjetla. Naime, sredinom zime imaju samo pet sati Sunčeve svjetlosti. Za prilagodbu na islandski način života i tamošnje hladnoće, najviše mu je pomogao prijatelj Jure.

Na Islandu je inače nacionalni sport rukomet. Na sreću za Matu, ulaganja u nogomet ne zaostaju.

"Šta se tiče nogometa uvjeti su bili baš ne znam, tu neki naši prvoligaši nemaju uvjete ko šta sam ja ima gore. Dosta se ulaže i njihova država sve održava na visokom nivou."

Najviše mu, kaže, nedostaje, obitelj od koje je odvojen i po nekoliko mjeseci. No zahvaljujući čudima moderne tehnologije, u bilo kojem trenutku se može čuti sa svojim najmilijima.

"Hvala Bogu na video pozivima, normalnim pozivima. Bilo je di ćeš - šta ćeš, bili su zabrinuti i ja sam bio zabrinut jer idem. Prva godina, ne znam šta me čeka. Ne znam gdje idem, tako da mi je bilo sve novo, ali prijatelj me bio dobro pripremio na sve tako da sam se i brzo prilagodio na sve zadatke koji su me gore čekali."

Kad govorimo o ljubavnom životu, ovaj Dalmatinac s islandskom adresom još nije našao "onu pravu". Iako su njegovi prijatelji u šali i za to našli rješenje. "Njihova vlada nudi 10 000 dolara onome tko oženi Islanđanku. To su mi rekli prijatelji kad sam išao gore. Svugdje su me označavali gdje je taj članak i onda je to bila zezancija."

Iako su Islanđanke zgodne, sebi ipak priželjkuje jednu Dalmatinku. No svjestan je da ljubav ne može planirati. Ali kada bi mogao planirati nogometnu budućnost, jedan mu je klub od djetinjstva životni san.

"Hajduk Split je svakome Dalmatincu životna želja. zaigrati na Poljudu i istrčati pred pun poljud. Ali sanjam, ako se i ne dogodi, ako je Island moj put, gurat ću taj put i to je to. Zadovoljan sam, ovo sve plus šta se desi bit ću prezadovoljan."

A mi vjerujemo da će Mate svojom upornošću, skromnosti i talentom ostvariti sve ciljeve koje je stavio pred sebe.

