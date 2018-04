Nives i Goran Ivanišević plijenili su pozornost na reviji modnog dvojca ELFS.

Modnom revijom u Botaničkom vrtu, modni dvojac Elfs prizvao je proljeće i na pistu i u srca poznatih. Osim na haljine, sve su oči bile uprte u bračni par Ivanišević, koji, ni uz najbolju volju, ne može sakriti da očekuje prinovu. Tko je zaljubljen, tko čuje svadbena zvona, tko je na reviju stigao u visokoj trudnoći...

Na čestitke je lijepa Nives odgovorila samo: "Hvala najljepša". Nije htjela otkriti ništa više, a na pitanje jesu li Goran i ona uzbuđeni odgovorila je: "To je to!" Ivaniševića ne viđamo često na revijama pa nam je kratko objasnio što je radio na reviji ELFS-a. "Ja sam došao dati podršku svojoj supruzi, to je to!", priča Ivanišević. Na pitanje ostvaruje li sve trudničke želje, kroz smijeh je uputio na Nives. Iako je pokušao biti što škrći na informacijama, nije mogao sakriti široki osmijeh pa se zahvalio na čestitkama i rekao da je uzbuđen zbog dolaska prinove.

I dok Ivaniševići nastoje biti što diskretniji, glumica Danijela Pitnarić otkriva da čeka djevojčicu i boji se da ih curica ne iznenadi jer je još, kaže, u adaptaciji stana. Kedžo otkriva da u ljubavi sve štima, no ne planira se ipak tako brzo smiriti. Larisa Lipovac već je dugo u vezi, no o svadbi još ne razmišlja. Što su nam još otkrili posjetitelji revije, pogledajte u prilogu IN magazina.