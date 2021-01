Nives Celzijus nedavno je proslavila 39. rođendan pa je obožavatelje upitala je li vrijeme da promijeni umjetničko ime i celzijuse prepusti mlađim kolegicama. Prisjetila se i početka svoje karijere i otkrila čega se najviše srami iz tog vremena. Nives je Davoru Gariću za IN Magazin povjerila i zašto se divi glumicama koje su progovorile o zlostavljanju.

Nives Celzijus je nedavno proslavila 39. rođendan, iako se to ne bi reklo jer je ona poput vina, što je starija, to bolje izgleda.

“Ne sramim se svojih godina. Dapače, uživam u njima“, istaknula je pjevačica.

Nives je otkrila plaši li ju što to znači da će brzo doći i do 40. rođendana. “Nekad kad sam bila mlađa, sve 30-godišnjakinje su mi izgledale staro, ne vizualno nego kao ona: 'Ona ima 30 godina. To je prastaro.' Sad više ne toleriram: 'Ima 40 godina, to je staro'. U najboljim godinama, uvijek smo u najboljim godinama“, ispričala je.

Nedavno je Nives na svom Instagramu upitala je li vrijeme da makne Celzijus iz svog umjetničkog imena i da ga prepusti mlađima. “Možda celzijusi više nisu prikladni. Dolaze ti te godine i onda ti onako svi: 'Stara si, debela si, dolaze mlađe. Fuj, pokrij se.' Možda je onda i vrijeme da celzijuse prepustim mlađima. Naravno, ja ću i dalje ostati Nives. Neki su to krivo protumačili i mislili da se odmah povlačim sa scene. Ne mogu ja bez scene, ni televizije. Ne povlačim se, još sam tu“, rekla je pjevačica.

Pogledala je neke kadrove s početaka karijere i komentirala ih. “Gledam pomalo sa susramljem neke fotografije, neke video uratke, više na taj modni ukus. Ja koliko se volim hvalisati s tim seksipilom, realno ja sebe ne doživljavam tako. Nije mi neki imperativ jer guraš kroz karijeru“, rekla je Nives.

Progovorila je i o aktualnoj temi ovih dana, a to su zlostavljane žene, odnosno glumice pa otkrila je li se i sama susrela s tim. “Mi smo nacija koja jako teško prihvaća tu vrstu samoispovijesti, jednostavno odbijaju vjerovati da postoji i onda se uvijek provode neke analize, razlozi pa zašto je tako, zašto se sada oglašava, je li neka samopromocija. To zlostavljanje se onda samo nastavlja. Pronaći hrabrost i reći to jasno i glasno je nešto čemu bih ja skinula kapu da je sad imam. Svaka čast tim ženama.



