Goranu Bogdanu zbog Nine Violić nije bio problem ravno sa snimanja iz Crne Gore stići na zagrebačku premijeru njezina redateljskog prvijenca. Za In magazin otkrili su koja je tajna njihova neraskidivog prijateljstva, koliko bi daleko otišli jedno za drugo, a Nina je i priznala kako izgleda kada se posvađaju ona i njezin partner Filip Šovagović.

Najzaposlenijeg glumca regije gotovo da je nemoguće uhvatiti, ali jedan poziv Nine Violić dovoljan je da ga vrati i s kraja svijeta.

''Tu sam ja samo se krijem…. Sad sam došao na premijeru Nininog filma iz Crne Gore sa snimanja filma ''Živi i zdravi'' tako da se sutra već vraćam'', priča Goran Bogdan.



''Gogo je jedan genijalan čovjek takva duša i prijatelj, evo snimao je noćas u Crnoj Gori ja mislim da nije uopće spavao i tu je, bojali smo se da neće stići, ali to je Gogo, čini se da ne može a sve stigne i tako je bilo i sa ovim filmom'', govori Nina Violić.

Riječ je o Nininu dugometražnom redateljskom prvijencu ''Baci se na pod'' u kojem ona i Goran glume bračni par čiji je odnos došao kraju. Iako je na njemu počela raditi prije 10 godina, tek nakon predstave Zatvaranje ljubavi, koja je spojila nju i Gorana, kliknulo je tko će igrati supruga.

''Zanimljivu je ulogu napravio, nisam mu dopustila da bude presimpatičan, ali lijepu ulogu je napravio i tužnu, frajeri bi se mogli navući na taj princip jer on ne želi ostaviti brak, a njemu isto nije dobro'', priča Nina Violić.



''To je drugačije, to je familijarno, to je velika ljubav, veliko prijateljstvo. Naravno da je bitna priča, priča mi je najbitnija ali sa Ninom bih ušao u istraživački proces bez obzira na priču o bilo čemu'', govori Goran Bogdan.

Zbog toga je ovo prijateljstvo jedno od onih rijetkih na sceni.

''To je neki čovjek koji me nikad neće ostavit makar otišao sad u Bollywood snimati one najskuplje filmove uvijek mogu računati na njega'', priča Nina.

Nakon jedne kazališne priče o kraju ljubavi, bilo je prirodno da zajedno urone u ovu intimnu dramu koja prati posljednje trenutke zafrkancije, nježnosti i apsurda prije rastanka jedne obitelji.

''Sam razvod i prekid po sebi je nešto neuhvatljivo, to je za svakog čovjeka duboko intimno polje koje je nemoguće shvatiti do kraja, to svatko doživljava na svoj način, mene su tu najviše zanimale perspektive, shvaćanje sebe ozbiljno i to glumačko igranje u to sam se zaljubio odmah'', govori Goran.



''Htjela sam se baviti ženom koja odlazi a nema za to možda u našem društvu, kako ono shvaća ženu, razloga, muž je ne tuče, nije ju prevario on je sasvim dobar muž ali ona ga više ne voli i u tom braku se osjeća kao u kavezu.'', priča Nina.

I dok bi neki rekli kako je najteže glumiti s djecom i životinjama, Bruno Frketić Bajić, dječak koji glumi njihova sina, apsolutno je osvojio sva srca na setu.

''S djecom generalno, to je kao i od čovjeka do čovjeka, od djeteta do djeteta. Bruno je predivno biće s njim je bila milina raditi i ne da smo se morali sekirati nego mi od njega učiti posvećenosti i prisutnosti'', priča Goran.



''Mi smo stvorili odmah na tom setu jednu šaljivu atmosferu pogotovo zato što smo to Gogo i ja to je već samo po sebi crtani film, ali imali smo dijete koje je čudo, tako da je on zadavao ritam'', priča Nina.

Nakon zagrebačke premijere film sada kreće na svoju turneju ostalim hrvatskim gradovima, kao i u kinodistribuciju, a na svakom daljnjem koraku njezina redateljskog debija, uz Ninu čvrsto stoji partner Filip Šovagović.

''Ja sam lovu za film dobila prije nego što smo mi prohodali tako da je cijelo snimanje bilo neki početak naše veze i bio mi je velika podrška u svakom smislu'', priča Nina.

Iako, kroz smijeh kaže, krasi ih i žestoka kompetitivnost.

''Evo sad sam izašla iz kuće i rekla sam mu da sam bolje skužirana od njega tako da ocijenite nas tko je bolje skužiran, da ocjenite da sam bolje skužirana od Filipa molim vas. Filip je meni najduhovitija osoba ikad tako da je meni s njim sve zabavno dok se ne posvađamo. Mi onda šutimo mi smo ovi durenje, durenje. Mi se durimo'', priznaje Nina u svom stilu.

No, umjesto za durenje, Nina ovog ljeta ima zasigurno sve razloge za radost.

