Boje, priroda i ljubav - tri su vrijednosti bez kojih Nina Kraljić ne bi mogla zamisliti svakodnevicu. Stoga ih je i opjevala stihovima nove pjesme ''Čuvaj me''. Kako zvuči njezin singl, koga naziva svojom srodnom dušom te kako je razvila ovisnost prema tetovažama, ova glazbenica koja teži inozemnim uspjesima otkrila je Jeleni Prpoš.

Ono što osjeća i živi, to i pjeva. I tako od samih početaka. Ne samo onih dana kada je njezin vokal upoznala šira javnost već i onda kada je tek odlučila da će glazba biti njezin poziv. A bilo je to iznimno rano.



''Kad sam imala tri godine, znala sam da ću biti pjevačica. Bila sam potpuno sigurna u to'', kaže.



U ljubavi leži Ninina najveća inspiracija. No ne u onoj često jednodimenzionalnoj, samo partnerskoj, već onoj sveprisutnoj. Na nju se, kaže, nažalost često moramo podsjećati. I baš zato nastala je pjesma ''Čuvaj me''.



Zbog glazbe Nina je već s 14 godina napustila roditeljsku kuću. Bilo je tu još mnogo odricanja, no ni za čim ne žali. Činjenica da je njezin vokal itekako cijenjen nije ju promijenila. Na publiku ne voli gledati svisoka. No ono što svakako voli jesu brojne transformacije.



''Ja jako volim izražavati ono što je na van, na unutra i obrnuto. Da to bude jedna slika. Reagiram spontano, kako se osjećam taj dan. I što se boja tiče, svemu dajem neku važnost'', priča.



Dio njezina vizuala svakako su i tetovaže. O njima je, kaže, razvila svojevrsnu ovisnost te one za nju imaju osobno značenje.



''Ovo tu su prabakine ruže, dala mi je maramu, ja sam to prekopirala za sreću. Sad nosim sreću na sebi, a na leđima za najboljeg prijatelja koji je umro. Drvo i ima rune iz 'Lord of the Rings''', otkriva.



Kao i mnogima, i Nini je ovo bila jedna od najtežih godina. No nije bila samo teška već i poučna.



''Shvatila sam puno toga o sebi, nekim osobnim granicama, u čemu sve trebam napredovati, baš dubinski'', otkriva.



U vrijeme pandemije, uz nastupe, najviše joj nedostaju putovanja. Dok nema takvih avantura, život joj ljepšim i lagodnijim čini nova ljubimica, kako tepa mački Frost, svojoj srodnoj duši.



''Sad stan, posve druga energija i tisuće puta bolje nego što je bilo. To me prilično spasilo ovu godinu. Baš me Frost spasila. Spava mi na ramenu. Kao čovjek je'', priča Nina.



Kada su muške srodne duše u pitanju, Nina ima svoju teoriju.



''Joj, s muškima je puno teže nego s mačkom. Samo to ću reći. Ne vjerujem da postoji jedna srodna duša za nas. Srce bira ako nisi iskalkuliran. Nekad srce izabere školu za učenje'', kaže.



I unatoč školi za učenje, Nina kaže kako bi bila depresivna bez ljubavi. Jednako je i s glazbom. Posvetila se i onoj filmskoj. Nakon obrade soundtracka popularnog Gladijatora, na red će doći i drugi filmski te glazbeni klasici, a Nina je već dovršila i album za inozemno tržište, u potpunosti njezino autorsko djelo.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.