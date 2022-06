Nina Badrić početkom srpnja proslavit će 50 godina. Za taj okrugli rođendan priprema veliku proslavu koja će, kaže, izgledati kao svadba. Ovih dana objavila je i album s najljepšim pjesmama sa Splitskog festivala, a priprema se za i ljeto prepuno koncerata. Za In magazin ispričala je sve o novom albumu, ljubavi te zašto bi radije bila sama nego u lošoj vezi.

''Privilegija je zreliti, privilegija je starjeti, ja ne znam zašto se ljudi boje godina, ja im se toliko radujem da ti to ne mogu opisati. Zapravo puno ljudi koji me poznaju začudilo se - kaj ti već 50 ćeš proslaviti'', priča Nina Badrić.

Okruglom 50. rođendanu, koji će proslaviti za nekoliko dana, Nina se veseli više nego ijednom dosad, a već planira veliku feštu.

''S najužom ekipom od 140 ljudi, to ovako sad zvuči kao jedna veća svadba, ali zaista će biti prekrasno'', kaže.

Skrivati godine ne pada joj na pamet.

''Mislim da je to uopće glupo skrivati jer bar to ne možeš sakriti, ostarjet ćemo svi i daj Bože da starimo jer u današnje vrijeme je privilegija stariti, mnogi ljudi se razbolijevaju i odlaze mladi tako da je ogromna privilegija, s ponosom čovjek treba isticati svoje godine'', smatra Nina.

Nina i na pragu 50. izgleda sjajno, ali smeta joj što za muškarce i žene ne vrijede ista pravila starenja.

''Žena što je starija ona je otpisanija, muškarac što je stariji on je šarmantniji pa makar bio debeo, zapušten, prljav i imao trbuščinu do zuba njemu će uvijek naći s godinama je onako boemski šarmantan, nema veze što smrdi na kilometre, a nama ženama će svaku boru isticati'', priča Nina.

I zato je na ženama velik pritisak.

''Jedan ogroman je presing na žene da moraju biti jako lijepe, jako savršene, jako sve iste, sve slične i da je to jedna prototip prave žene. Mentalitet svih ovih prostora je da žena nakon 30. za bacanje ajmo ti tako reći da ništa ne vrijedi, vani te nitko ne pita za godine, vani te prepoznaju po tvom taelentu. Ja kad vidim Terezu, Josipu, Gabi ja se mogu jedino pokloniti i ostanem paf pred količinom energije koje te žene nose sa sobom'', govori Nina.

Ovih dana objavila je novi album s najljepšim pjesmama sa Splitskog festivala koje su izvodili njezini stariji kolege i baš njega smatra svojim najemotivnijim albumom.

''Kad pjevam Skalinadu ta pjesma u meni izaziva jednu stravičnu emociju jednu strašnu emociju od tuge, sjete, čežnje, zapravo znaš ono prolaznost života'', priča.

Ljubavne pjesme Ninina su specijalnost, a o ljubavi i vezama njezin se stav s godinama mijenjao.

''Ja sam čitav život bila u dugim vezama jer sam mislila da te čovjek vrednuje, ljudi te vrednuju ako si ti s nekim i sad je to kod nas isto nešto, ako si s nekim onda ti kao nešto vrijediš, ako si bez nekog onda kao pa što nije u redu s tobom'', priča.

Danas bira radije biti sama nego u lošoj vezi.

''Možda osoba ne želi baš biti sa svakiml, da ima neke svoje kriterije ili neka svoja viđenja u životu, ja isto mislim i dan danas da je bolje biti sam nego tek toliko s nekim'', kaže.

A prava ljubav kad se dogodi, to će znati prepoznati.

''To se ne može naručiti, ljubav se dešava to je jedna iskrica, jedna kemija koja proradi i to znaš, ja to znam svi to znamo kad se desi'', kaže Nina.

U novo desetljeće života Nina ulazi ispunjena i sretnija nego ikad.

