Vegetarijanstvo i veganstvo nekada su sa sobom nosili predznak neobičnog. Danas ovaj zeleni način prehrane ima sve veći broj poklonika. Među njima su i brojne poznate osobe, a nedavno mu se okrenula i pjevačica Nina Badrić. Zašto, koje su prednosti ili čak nedostaci vegetarijanstva, saznajte u prilogu IN Magazina.

Nina Badrić u posljednje vrijeme prima samo pohvale na račun izgleda, a mnoge je iznenadila otkrivši kako je za to, među ostalim, zaslužna velika promjena u prehrani. Pjevačica se, naime, okrenula vegetarijanstvu.

"Pa to mi je prirodno nekako došlo, super mi je. Osjećam se bistro, zdravo, odlično i nisam umorna. Prije kad bih znala pojesti komad mesa onda bi dva sata odspavala, a sad sam čila, mila, vesela.

Čak mi je i maserka rekla da mi je bolji tonus kože", priznala je Nina.

I tako se pridružila brojnim poznatim vegetarijancima na domaćoj sceni. Prehranu bez namirnica životinjskog podrijetla već dugi niz godina zagovaraju glumica Barbara Vicković i pjevačica Ivana Banfić. I one tvrde, promjene na tijelu su itekako vidljive.

"Koža mi se posjajila, bore su se ispeglale, dobro se osjećam", otkrila je Ivana.

"Puno se bolje osjećam, lakše mi je. Osjećam se zdravijom, manje mi je teško, puno više energije imam", dodala je Barbara.

Potvrđuje to i koreograf Igor Barberić. Prvo vegetarijanac, a posljednjih 10 godina ponosan vegan.

"Kod veganske prehrane je dobro to što oporavlja brže organizam kod tih stvari, kod stresa i nakon treninga je dobro neki zeleni smoothie uzeti", savjetuje Igor.

Na veganstvo se odlučio i meteorolog Darijo Brzoja.

"Mislim da je pitanje veganstva i vegetarijanstva, najviše pitanje suosjećanja i pitanje zdravlja", smatra Darijo.

Svijest o prehrani domaćem glumcu s holivudskom adresom Goranu Višnjiću, promijenila je trauma iz djetinjstva.

"Radna farma je bila, znači bila je svinjokolja, bilo je ubijanja teladi i to nikad nisam mogao provariti", priznao je Goran.

Sličnog je mišljenja i Darko Rundek, koji je davno iz prehrane također odlučio izbaciti meso. A evo i zašto!

"Nepristajanje na mučenje, porobljavanje i ubijanje bilo kada i bilo koga. Ako ne želiš patiti, ne možeš proizvoditi patnju", smatra Darko.

Riječi kojima je htio približiti razloge zašto je postao vegan, nije nedostajalo ni poduzetniku Mati Rimcu. Prije tri godine objavio je videozapis povodom prosvjeda za zatvaranje klaonica.

"Čista činjenica da 150 milijardi životinja ubijemo godišnje, da proizvodnja mesa proizvodi više štetnih emisija plinova i CO2 nego sav transport zajedno. Svi automobili, brodovi, avioni, kamioni, motocikli, zajedno na svijetu proizvode manje emisije štetnih plinova od proizvodnje mesa", objasnio je Mate.

Odreći se mesa i životinjskih prerađevina te tako napraviti bolje za cijelo društvo, ali i sebe, zapravo, nije teško.

"Nekad je možda više problem drugim ljudima što sam ja vegetarijanka nego meni što oni nisu. Ja jedem čak i možda nutritivno kvalitetnije i bolje nego što oni jedu", objasnila je Barbara Vicković.

Vegetarijanci ili vegani - ne postoje službeni podatci o njihovu broju u svijetu. No on posljednjih godina raste. A mijenja se i pogled na njega.

"Prije šest godina je to bilo ''ajme zašto, što ti se dogodilo? Jesi li bolestan?'' To je bila reakcija. Danas je reakcija ''Da, čuo sam, kažu da je to jako zdravo i mi smo izbacili meso, jedemo ga jednom tjedno''. Inače sve više ljudi je smanjilo meso", izjavio je Brzoja.

"Sve je u pripremi, u začinima. Ljudi generalno reagiraju dobro na ono što je slasno, što ima teksturu dobru, što je ili slatko ili slano ili masno, ono što nam izaziva sreću", objasnio je Igor Barberić.

"Mahunarke, razni orašati plodovi, žitarice, povrće, zeleno, zeleno, povrće i voće, mislim da tu ima izbora za sve", poručio je Brzoja.

Podržavali vegetarijanstvo ili ne, svaku odluku u životu donosite sami za sebe.

"Nama ne treba vođa niti guru, revolucija počinje na tanjuru. Pa započni je", poručio je Rundek.

