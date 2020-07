Otkako nema koncerata na kakve smo naviknuli, Tony Cetinski posvetio se drugim poslovima. Bavi se poljoprivredom, priprema svoju radijsku emisiju, a uskoro ćemo ga ponovno vidjeti i u ulozi DJ-a. Neki njegovi kolege, među kojima je i Nina Badrić, posljednjih dana glasno progovaraju o financijskim problemima koje im je donijela korona. Maja Šuput kaže kako mjere našeg stožera teško pogađaju svadbe. Koja rješenja predlažu naši glazbenici otkrila je Julija Bačić Barać.

Stožer je odlučio, 500 posjetitelja u zatvorenom prostoru, a do 1000 na otvorenim prostorima. Ove brojke za naše su najveće zvijezde, ipak premale. Uz obveznu socijalnu distancu, tu je još i preporuka da koncerti budu sjedeći i niz drugih mjera koje itekako utječu na zabavu.

"Situacija nije baš najbolja na svijetu, ali svi smo rekli da neće biti novog lock downa, da gospodarstvo mora živjeti, da ekonomija mora raditi, novci se moraju vrtiti, ne možemo reći svi idemo se baciti s mosta pa kud puklo da puklo", smatra Maja Šuput.

Noćni klubovi u kojima je prije korone često nastupala, smatra Šuput nepravedno su stigmatizirani kao mjesta zaraze.

"Nekako sam pomislila Bože što taj covid neki partijaner, baš voli ići na zabave, noćni život, narodnjačke klubove, zabave, vjenčanja. Tu se zaboravlja da je virus otišao i u staračke domove i kod časnih sestara. Virus ne bira noć ni dan, ne zna on koliko je sati, ni koliko imamo godina, ni da li se netko ženi ili se napio ili se nije napio ili je molio Boga", izjavila je Maja.

Zbog situacije s koronavirusom, više od 90 posto svih glazbenih događanja ove je godine otkazano.

"Ja u klubovima recimo pjevam jednom tjedno. Evo prošli tjedan sam imala baš situaciju, pjevali smo u klubu koji vani prima komotno 1000 ljudi i u ponoć je došao stožer i kad je vidio da je 300 ljudi ušlo oni su rekli - e sad je dosta jer je to po kvadratnom metru to", otkrila nam je.

Zbog otkazanih koncerata ugrožena je egzistencija čak 15 tisuća ljudi koliko ih je zaposleno u glazbenoj kreativnoj industriji, a to nisu samo dobro nam poznata lica pjevača i pjevačica već mnogo širi krug.

"Moj prateći bend, zatim ljudi koje ne vidite, to su vozači, to su organizatori koncerata, to su ljudi koji nose binsku opremu, koji lijepe plakate, koji se bave promocijom, koji vode nekakve poslove u uredima i koji rade za mene", izjavila je Nina Badrić.

U prosjeku, kako kaže Nina, najmanje 15 obitelji živi od svakog koncerta, a kako nema koncerata nema ni zabave ni zarade.

"Ovo nije hobi, od ovoga posla ovisi egzistencija jako puno ljudi i vjerujte mi da su mnogi ljudi u ovome svemu ostali pa doslovce gladni i krpaju kraj s krajem", izjavila je Nina.

Da ne bi krpao kraj s krajem, Tony Cetinski okrenuo se nekim novim poslovima.

"Odlučio sam okrenuti se manjim koracima i svima to savjetujem koji su navikli zarađivati malo više, da se skuliraju i da shvate da još jako dugo neće zarađivati tako kako su zarađivali možda ranije. Ja sam posadio vrt da probam kako to ide, odličan paradjz, odlična salata, na sreću naša zemlja u Istri je plodna

Tony se ozbiljno prihvatio rada u polju, a plan mu je?

"Napraviti desetak plastenika na zemljištu i tu ću se baviti poljoprivredom", otkrio nam je.

Osim toga, vraća se i poslu kojeg je radio u mladosti pa od idućeg tjedna Tony ponovno postaje DJ.

"Da sutra stane sve s mjerama da se otvori sve, ljudi su željni zabave, ali što više dani idu to ljudi imaju manje mogućnost sebi financijski priuštiti kupiti ulaznicu od 100 kuna i napuniti arenu", objasnio je.

Poljoprivrednik, DJ, a uskoro Cetinski postaje i radio voditelj. Jednom tjedno vodit će emisiju "Naabolje godine" na jednoj istarskoj radio postaji.

"Budite na radio valovima, vi koji ste preko granice na radio talasima", poručio je.

Od glazbe ipak nije odustao, a ne odustaje ni kraljica zabave Maja Šuput od svadbi, ali tu je ipak vrlo oprezna.

"Nema šanse da netko od mog tima ide kad je bolestan, ima temperaturu više od 37.2 ili ima bilo kakve simptome, ne slikam se s ljudima, ne grlim se, nisam ni ja baš tip za ovu šakicu i lakat, ja sam više za zagrljaj, ali sad su takva vremena da više nema, sad se ja i poslije laktarenja malo prebrišem", priznala je Maja.

Sad nastupa jednom tjedno, a nekad je njezin tempo ljeti bio neizdrživ. Kad su vjenčanja u pitanju i tu su pravila o broju uzvanika, mnogima pomrsila planove.

"Ni jedni mladenci ne mogu imati malu svadbu, mogu, ali većini njih se to ne isplati. Ljudi se namiruju na vjenčanjima od poklona, najednostavnije rečeno izvade iz koverte pa plate to nije jeftina priča. Svaka djevojčica kad mašta da jednog dana da će se udati, vjerujte mi ne kaže, "joj mama jednog dana ću se udati, imat ću jako jeftino i skromno vjenčanje jee, baš si to želim". Ne, žena želi raskošno vjenčanje, želi cvijeće, želi pjevačicu, želi da gori sve. Ali ako ima malo gostiju ona si to zaista u većini slučajeva neće moći priuštiti", zaključila je Maja.

Stotine otkazanih koncerata digli su estradu na noge. Dok Lana Jurčević organizatore koncerata poziva da plate samo njezin bend, a ona će nastupati besplatno, Nina ipak traži pomoć od vlasti.

"Molim ministarstvo da se očituje po pitanju nas glazbenika i da nam otvori mogućnost pod svim mjerama, naravno zdravlje je najvažnije, ali da ponovno počnemo raditi", poručila je Nina.

"Dragi moji kolege, shvatite da to neće biti lako, prije će ljudi kupiti kruh i mlijeko nego što će si priuštiti nešto za zabavu koliko god su željni toga", smatra Tony.

Koncerti na kojima smo se grlili, zajedno pjevali i plesali vratit će se brže ako poslušamo ovaj Majin savjet.

"Ajmo se svi paziti, proći će i ta ne znam kako da ju nazovem boleština", poručila je Maja.

