Poznate dame s ljubavnim statusom ''solo'' ispričale su nam da će ljubav uvijek DOčekati raširenih ruku, no samoća im savršeno odgovara. Koje su pozitivne strane života bez čvrste muške ruke u blizini, ispričale su Nina Badrić, Danijela Martinović, Mila Elegović i Neda Ukraden.

Divno je biti sretno zaljubljen i u vezi, no zamislite život bez svakodnevnih kompromisa, bez svađanja, bez trpljenja tuđih mana, a s mnogo vremena za sebe, gdje ne morate drugog pitati za mišljenje i ako vam se noćas ne ide kući, nikomu ne morate prodavati neko ofucano opravdanje poput ''odužio se sastanak, ostat ću duže u uredu''. Ako pitate Nedu Ukraden, bolje biti singl nego baš s bilo kim.

"Apsolutno! Da vam kažem, samoća je jedna vrlo vrlo dobra stvar što se mene tiče, mislim da bih se mnogi sa mnom složili ako kažem da ima velikih prednosti. Između ostalog, nisam s nekim tko mi ne odgovara, tko mi nervira, tko mi erodira samopoštovanje", zaključila je Neda Ukraden.

Kako je biti slobodna žena nakon više od dva desetljeća veze, ispričala nam je Danijela Martinović.

"Isto vrlo neobično iskustvo. Učim se letjeti, učim se letjeti. Sloboda je riječ koja je možda jedna do riječi koje ja jako volim, koja je višedimenzionalna i o kojoj se može pričati, pjevati, recitirati. Mislim da je najvažniji onaj osjećaj slobode unutar nas samih jer zaista nitko i ništa izvan nas nije bitno. To što su uz mene prišili nazivnik ''slobodna'' to j opet način na koji se mi možemo izražavati, ali u pravilu ja sam težila toj svojoj slobodi unutar sebe, što znači naprosto u svemu sebi biti vjerna", zaključila je Danijela.

Ljubavni status ''solo'' očito odlično djeluje i na Ninu Badrić. Izgleda sve bolje, a s lica ne skida osmijeh.

"Puno puta sam ti rekla da sam ja teško zaljubljiva osoba. O meni ljudi koji me ne poznaju imaju predrasude, ja njima djelujem vrlo romantično što i jesam, ali nisam zaljubljiva. Teško me nekako, pa možda već s godinama, to valjda ima veze sa godinama koje ti donesu jedno iskustvo u životu. Ja sam ti radije od onih koja će živjeti radije sama nego s bilo kim jer ni prava ljubav se ne desi svaki drugi mjesec. To je vrijedno čekati u životu, ako ne u ovom, u idućem sigurno", kaže Nina.

Borna Kotromanić majka je četvorice sinova, no na ljubavnom planu frajera nema. Ako je suditi prema njezinu zaigranom mladenačkom duhu, čvrsta muška ruka joj ni ne treba. Iako je nasmijana i sjaji kao da je neki princ drži kao kap vode na dlanu, Mila Elegović ipak je solo igračica.

E pa, muški rode, čuli ste recept kako damu učiniti sretnom pa se, u vezi ili braku, s tim u skladu i ponašajte.

