''Imam tremu kao nikada prije'', priznala nam je Nina Badrić ususret koncertima i vraćanju na pozornicu pod svjetla reflektora. Tremu je odlučila razbiti novim videospotom za pjesmu ''Ja još uvijek imam istu želju'', u kojem se rasplesala i pokazala da na pragu 50. izgleda bolje nego ikad. Tajna se krije u činjenici da je vegetarijanka i u još nekoliko sitnica. Kojih? Otkrila je za IN magazin.

Teško da će vaši bokovi ostati mirni uz novi singl Nine Badrić. Zarazna melodija tjera osmijeh na lice.

''Pa to mi je bila i namjera. Zapravo, jedina poruka te pjesme 'Ja još uvijek imam istu želju' jest malo rasteretiti ljude u ovim vremenima. Nisam imala ništa na pameti sad da to mora bit hit broj jedan ili pjesma broj jedan, iako ne bih imala ništa protiv toga da se to i dogodi'', priznaje Nina.



Nina je u videospotu zablistala poput prave kulerice pa se njezini obožavatelji ne mogu odlučiti je li im bolja u ovom ili u izdanju dive u glamuroznoj toaleti.



''Sve sam to ja, sve sam ti to ja. Prilagodiš se pjesmi koju izvodiš, ne možeš u nekoj brzoj pjesmi, uopće ti ne priliči neka duga haljina, a sad ako je nekakav koncert, kao što će biti 2. srpnja. na Ljetnoj pozornici u Opatiji, onda ta pozornica trpi nekakve pretjerane stvari'', objasnila je.



Izlazak na pozornicu Nina željno iščekuje, a upravo će 2. srpnja ponovno zapjevati pred domaćom publikom. Nakon toga slijedi i rođendansko slavlje.

Godine joj, kaže, ne mogu ništa.



''Ne bojim se godina, daj Bože da starimo, samo se treba bojati bolesti. Treba te godine lijepo dočekati i lijepo doživjeti, a 49. nije neka velika godina, a daj Bože, pričat ćemo kad budem imala 79, evo'', kaže.

Kada bude puhala tih 49 svjećica na torti ovog ljeta, imat će istu želju kao i dosad.



''Da smo zdravi i da se volimo. Da je ljubavi i zdravlja, mislim da je tad čovjek najsretniji na svijetu. Ja sam zahvalna na svakom danu, pa što život god donese, samo da se znam nositi s tim. To mi je život nekako dosad pokazao da i mogu, da znam, da ipak jesam borac, fajter koji dobro hendla neke stvari'', kaže.



''Skupo sam platila svoju iskrenost, skupo sam platila srčanost. Ja bih prije rekla srčanost nego otvorenost, ali iskrenost u svakom slučaju. Već čovjek nauči s vremenom, ima jedna lijepa izreka 'ne bacaj bisere pred svinje'. Čovjek se nauči smijati mnogima s G6 osmijehom i nauči kako treba kroz ovaj život ploviti i za koga treba čuvati srce'', zaključila je.



Za koga čuva svoje srce, Nina nam nije otkrila, no znamo tajnu njezine ljepote.



''Vedrog sam suha, nešto me genetika pomazila, vegetarijanka sam, pazim jako što jedem, zdravo se hranim'', otkriva.



I priprema glasnice za nadolazeće koncerte jer godinu i pol nije bilo nastupa.



''Moram priznati da imam tremu kao nikada ranije. I meni se javlja, bez obzira na tolike godine, osjećaj nesigurnosti hoću li biti dovoljno dobra, hoću li to dobro odraditi, ali ja mislim da će tako biti samo dok ne krenem'', priznala je.



A onda će sve proći u sreći i veselju.

