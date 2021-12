Uz to što je uspješan glumac, Nikša Kušelj podjednako je uspješan kao kantautor. Njegov drugi album 'Incognito & In flagranti' pun je metafora mora i voljenog Dubrovnika. O pjevanju, braku, ali i iskustvu iz zloglasnog logora Morinj, razgovarao je s Anom Velom za In magazin.

Svestrani umjetnik ideju za album pronašao je u predstavi koju je svojedobno trebao raditi s legendarnom Mani Gotovac, a koja je uz tekst trebala sadržavati 12 pjesama.

''Radi puno različitih stvari to se nije dogodilo i onda smo to usmjerili na ovaj način na koji je to dobilo jedan svoj plov'', govori Nikša.

Iz toga je izašao jedan jako lijepi projekt koji uz miris soli u sjećanje priziva morske pejzaže.

''To je glazba i na neki način i film i kazalište, objedinjeno zvuči i izgleda jako dobro'', kaže.

Da mu odlično ide i režija pokazuje spot za singl Grandezza čija priča nas vodi u spoznaju kako svaki čovjek ima svoju tamnu stranu.

Uz novi album, Nikša će se 2021. godine sjećati i po puno važnijem događaju. Ovo ljeto vjenčao se za poznatu fotografkinju Maru Bratoš s kojom ima preslatku kćerkicu Pavlu.

''Snalazimo se jako dobro, improviziramo, u hodu dogovaramo i mislim da to vrlo uspješno ide. Naravno, tu je i mala, i to je predivno'', priča Nikša.

Kao pravi kreativac Nikša je poznat kao odličan kuhar, a zaštitni mu je znak da obožava ekperimentirati.

''Moje djevojke vole eksperimentirati, a, Pavla obožava ribu što je jako čudno za dijete od 4 godine, ali isto tako ima i stvari kod kojih idemo na sigurno. Dakle, njoj su ribe i sipe najvažnija stvar'', priča Nikša.

Ususret smo 6. prosincu, danu kojeg Dubrovčani pamte po najgorem napadu na voljeni grad. Tog ratnog razdoblja Nikša se sjeća i po traumatičnom iskustvu kada je, zajedno s nekima od svojih najbižih prijatelja završio u zloglasnom logoru Morinj.

''Mi smo bili klinci, nas 12 je otišlo braniti jer nismo imali izbora, došla je armija sa svim tim što nosi pješadija, čitavi rodovi vojske, to je bila ozbljna operacija, pravo je čudo što smo ostali živi tako da se u desetom mjesecu pogotovo sjetim tih nekih stvari, najviše svojih prijatelja s kojima sam bio, što je jako čudno, ali poslije toga više nikad nismo bili zajedno kao ekipa, to je nešto čega mi je najviše žao. Sjetno, opet, postoje razlozi zašto je to tako'', prisjeća se Nikša.

Nije lako pričati o takvom iskustvu, ali i te su emocije prisutne u svemu čime se bavi. A u svojoj kreativnoj riznici krije još puno zanimljivih projekata.

