Pjevačica grupe ENI Nikolina Tomljanović i njezin suprug, početkom ove godine postali su roditelji djevojčice. Dolaskom dvogodišnjakinje njihov je život, kažu presretni roditelji, dobio pravi smisao. O trnovitom putu prema posvojenju, Nikolina je prvi put iskreno progovorila. U ekskluzivnom razgovoru otkrila nam je koliko joj se život promijenio ulaskom sada toliko voljene kćerkice.

''Dala mi je jednu emociju za koju sma prije bila puno siromašnija. Postala sam majkom. Predivan osjećaj i hvala dragom Bogu da je ovako ispalo'', započela je pjevačica svoju priču.

Teško je u samo nekoliko riječi opisati ljubav prema svojem djetetu. Zna to i članica grupe ENI Nikolina Tomljanović kojoj se san o majčinstvu ispunio početkom godine. Nakon što je njihova srca zagrijala dvogodišnja djevojčica iz druge države, Nikolina i njezin suprug svoju su kćerkicu javnosti prvi put predstavili ljetos. Danas s ponosom govori o njoj i načinu na koji je postala majka:

''Od prvog trena to je bila velika ljubav i osjećaji jedno za drugo. S jezikom je fantastično, velika je bistrica, i moram reći da joj je trebalo 3 do 4 mjeseca da savlada jezik. Pjevamo, plešemo, zabavljamo se, zafrkavamo se i sjedimo na kauču razgovaramo kao ozbiljni ljudi'', priča nam pjevačica.

I uz sve što njihov život čini sretnim, Nikolina ističe, razlike između biološkog majčinstva i majčinstva posvojenjem, jednostvano nema!

''Nažalost radi se razlika možda, ali po meni to je jednako, u redu nisam rodila, nisam dojila, međutim majčinski osjećaji su isti. Ja ju volim jednako kao i nekog biološka majka. Mislim da se tu nema što drugo reći. Pomažem joj, smijemo se, radujemo se, idemo skupa spavati, razlike zaista nema'', priča nam Nikolina.

Uz svoju, uskoro trogodišnjakinju, ova mama lako zaboravlja koliko je put prema roditeljstvu bio trnovit i prepun iščekivanja. No, tvrdi, o tome treba govoriti, jer posvojenje je i dalje itekako aktualna tema. A Nikolina, kaže, promjene su nužne.

''Svakog roditelja mogu zadesiti neke nedaće i probemi, svatko zaslužuje šansu, međutim kod nas, meni se čini da, to će sad možda grubo zvučati od mene, ali to je tako. Mislim da neki ljudi jednostavno dobivaju previše šansi, i da se to jednostavo otegne. Puno je djece po domovima, a sustav ne funkcionira, djeca nažalost nisu posvojena i svjedoci smo da na kraju do 18 godine ostanu u domu a to je jako žalosno'', govori nam iskreno.

Iako je dosad o tome šutjela, Nikolina objašnjava kako su iskustva s centrima u Hrvatskoj za nju bila sve samo ne lijepa:

''Ovo je osjetljiva tema, očekuješ da će raditi ljudi s malo više suosjećanja. Bilo je čak odgovora gdje su znali u mailu ili na telefon reći nemojte nas više zvati, imamo vas u registru. Onako prilično grubo, to nas je dosta razočaralo. Imali smu u 3, 4 godine koliko smo u registru samo jedan poziv i bili smo blizu posvojenja u Hrvatskoj'', kaže nam.

Ljudi zaboravljaju biti ljudi, posebice kada se radi o djeci, dodaje. Ponosna mama nedavno se vratila na svoj posao učiteljice razredne nastave i ''svojoj djeci'', kako voli zvati učenike. Od njih je dobila i najiskrenije čestitke na majčinstvu:

''Presretni, ja sam bila kod kuće jedan period i posjećivala sam ih, i oni su silno željeli da ja dođem sa djevojčicom, i to je bilo ludilo kad sam se ja prvi put pojavila. Oni su bili oduševljeni'', prisjeća se Nikolina.

A od kćerkice i učenika, njezinih najiskrenih kritičara, sigurno će uslijediti i komentari na njezine pjesme. Naime, iako još uvijek djeluje u grupi ENI, Nikolina se prije nekoliko godina otisnula i u solo karijeru. Prije nekoliko dana izdala je svoj prvi samostalni album, i to u pop country aranžmanu:

''U grupi ENI pjevali smo pop glazbu, međutim koketirali smo i s drugom stilovima, između ostalog i sa countryem, i upravo pjesme koje nam daju na pop country sam pjevala isključivo ja. Tako da sve je to očito bilo zapisano'', sigurna je pjevačica.

Nikolina će tako imati pune ruke posla uskladiti majčinske, školske i glazbene obveze. No ona u tome itekako uživa. A prije svega posvetit će se predblagdanskom ozračju. Božić za njezinu obitelj ove godine ima posebnu čar.

''Sad će nam ovo biti prvi Božić. Moramo pistai djedu Božićnajku, ali mislim da zna što ćemo zapisati'', rekla nam je za kraj.

Najveće želja već je ostvarena. No ne sumnjamo da je pred ovom skladnom obitelji još mnogo životnih izazova, ali i radosti.

