Netom prije kobnog događaja u kojem je sa svojom kćerkicom za dlaku izbjegla smrt uslijed trovanja ugljikovim monoksidom, Nikolina Ristović dala je ekskluzivni intervju za IN magazin. Pričala je o novom projektu, kolekciji odjeće za djecu, a otkrila je i kakve planove ima njezina obitelj te koja joj je holivudska zvijezda pisala ljubavne pjesme.

Prije događaja koji je prestrašio i Nikolinu Pišek Ristović, i njezinu kćer i sve njoj bliske osobe, ekipa IN magazina snimila je intervju s voditeljicom.

Nikolina je u razgovoru otkrila neke nepoznate detalje o sebi, a pričala je o svojim novim projektima. Vratila se svojoj velikoj ljubavi, a to je dizajn i dizajniranje odjeće, što je zapravo poprilično blisko njezinoj pravoj profesiji.

"Završila sam dizajn na Arhitektonskom fakultetu, a tekstil je isto jedan materijal koji se dizajnira, dizajn to obuhvaća", izjavila je Nikolina.

Kako je mama dvije prekrasne djevojčice, Hane i Une, odmah je znala kakvu dječju odjeću želi.

"To je odjeća uglavnom s ekocertifikatom koja je pretežito pamučna, osim nekih detalja koji su više modni i zimski i koji zapravo ne dolaze u dodir s kožom. To je odjeća koja ne sputava djecu, omogućava im slobodno igranje, potiče njihovu maštu, kreativnost koja je na neki način sve ono što bi oni željeli biti, ali na način koji se sviđa i roditeljima. Doslovno su interpretirani junaci iz dječjih crtanih filmova ili njihove mašte, ali su poprilično redizajnirani i uklopljeni u nešto što oni mogu svakodnevno nositi", objasnila je Nikolina.

"Primijetila sam da je meni kao roditelju bitno da ta odjeća savršeno dobro funkcionira i nakon brda pranja i uglavnom se ne mora peglati. Znači, podjednako dobro izgleda ako vi inzistirate na peglanju, ali taj nekakav chabby chic koji joj daje nepeglanje zapravo izgleda jako dobro", dodala je.

Modeli su prepuni "pomaknutih" detalja poput izvrnutih šavova, asimetričnih zatvarača ili na primjer rukava koji se produžuju u rukavice.

"Bajkoviti casual s primjesama svega što ja smatram da je dobro u modi. To je neka rock punk ikonografija. Evo, ja sam uvijek željela da Rick Owens dobije dijete s Vivienne Westwood, onda bi to dijete bilo ja", otkrila je sa smiješkom Nikolina.

Znači, kad spojite Ricka Owensa i Vivienne Westwood, dobijete Guilty or innocent. Nikolina je već kreirala kolekciju za odrasle koja se uspješno prodavala u Austriji, Hrvatskoj i Srbiji.

"Ja sam potpuno svjesna da je to tržište dječje mode vrlo specifično. Da je to puno skučenija jedna niša i da su mehanizmi promoviranja i distribuiranja na tržištu puno teži, ali to je primarno bila moja ljubav i mislim da je tu područje za razigravanje mašte puno veće nego u odjeći za odrasle", izjavila je dizajnerica.

Kampanju je nosila Nikolinina kćerkica Una u društvu prijatelja iz vrtića. Vesela djevojčica iduće godine kreće u školske klupe.

"Nekako smo se svi navikli seliti se i to nam je jako dobro išlo. Una ima prijatelje i u Beogradu i ovdje, išla je u vrtić na obje lokacije, a nekako smo se dogovorili da će nam baza biti u Zagrebu. Zašto, ne znam, tako smo odlučili. Je li to ispravna odluka ili nije, ne znam. U svakom slučaju, možemo je u svakom trenutku revidirati pa ako se nešto ispostavi da je bolje, onda ćemo tako i raditi, ali zasad je tako. Una najesen kreće u školu u Zagrebu", otkrila je ponosna mama Nikolina.

Prisjetili smo se i kada se svojedobno u Monte Carlu u nju zaljubio Jean-Claude Van Damme. Uskoro redakcijski telefon nije prestajao zvoniti.

"Ja sam se tada toliko prepala zato što neka osoba u koju sam ja bila stravično zaljubljena kao klinka, Jean-Claude Van Damme traži moj broj telefona i ja se od straha nisam usudila dati svoj broj telefona. Pomislila sam dat ću redakcijski jer je jako glupo da mu dam nekakav potpuno krivi broj telefona i zapravo malo me kopkalo i zanimalo hoće li se on zaista javiti. I na kraju kad je dobio moj broj telefona, on mi je čak pisao i pjesme na hrvatskom. Ne znam tko mu je prevodio i što se tu događalo, to je trajalo nekakvih godinu dana i tako mi smo imali dosta lijepu komunikaciju. Sreli smo se i ovdje kad je bio u Hrvatskoj i to je jedna slatka priča", prisjetila se.

Slično kao i Nikolinu, koja je u stvari vrlo pristupačna, i holivudsku zvijezdu javnost često krivo doživljava.

"Percipiramo ga kao nekog arogantnog bahatog ili prepotentnog celebrityja, a on je zapravo vrlo skroman, s obje noge na zemlji. Vrlo drag čovjek", zaključila je Nikolina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.