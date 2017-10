Nikolina Pišek konačno je stala na kraj glasinama koje su uzburkale javnost prije nekoliko mjeseci.

Modnim sladokuscima ne pada na pamet propustiti reviju dizajnerskog dvojca ELFS. Oni ni ovaj put nisu razočarali, a u novoj kolekciji uživale su i brojne poznate Hrvatice.

Na reviju su stigle i Nikolina Pišek Ristović, ali i Snježana Mehun koje u posljednje vrijeme podižu sve više prašine svojim fotografijama na društvenim mrežama.

Vjerni Nikolinini obožavatelji svako malo na njezinom Instagram profilu zamijete estetske korekcije kojima se lijepa voditeljica navodno podvrgnula. No, na komentari o zahvatima Nikolinu ne zamaraju.

"Da bilo je ovo ljeto nešto, neko povećanje u pitanju. Ljudi komentiraju, to je sasvim normalno. Ja se ne uplićem u te komentare, niti se želim pravdati, niti imam što za opravdati", kaže Nikolina.

A pažnju javnosti svojim izdanjima nerijetko plijeni i Snježana Mehun. Njezina oskudna izdanja postaju top tema, no Snježana, uvjerava nas, to ne radi ni sa kakvim ciljem. "Dosta često vidim po portalima ''Kontroverzna poduzetnica Snježana Mehun opet provocira u preseksi uskoj haljini'' ili tako nešto! Ne radim to namjerno stvarno, radim to jer mi je zabavno! Jer se tako osjećam! Mislim da to ne možeš isprovocirati, baš da forsiraš mislim da ljudi to ne bi doživjeli. Ja volim seksi odjeću, volim da to sve skupa bude zgodno upakirano, ali ne radim namjerno!", zaključuje Mehun.

Što su još otkrile poznate dame pogledajte u prilogu IN magazina.