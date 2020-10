Rukometaša Blaženka Lackovića svi se dobro sjećaju iz one zlatne generacije koja je osvojila Olimpijske igre, ali i svjetsko prvenstvo. No ono što mnogi ne znaju je da Lac ima i vrlo uspješnu suprugu. Ona je poslovna žena čiji radni dan počinje i završava u muzeju. Zašto su u Hamburgu redovi za ulazak u muzej koji vodi, kako izgleda njihov život na sjeveru Njemačke te koje je poraze Lac tijekom karijere najteže podnio, Nikolina je otkrila našoj Juliji Bačić Barać.

Nikolina Lacković samozatajna je supruga jednog od naših najuspješnijih rukometaša Blaženka Lackovića. Ovaj par s dvoje djece već više do 10 godina živi u Hamburgu, a tamo je Nikolina prije dvije godine pokrenula uspješan posao

"Pošto sam se ostvarila kao majka i kao supruga nešto mi je još trebalo i onda sam jednostavno čačkala što bi još mogla i spontano je došlo do ideje da kupimo franšizu Muzeja iluzija iz Zagreba za Hamburg i evo uspješno poslujemo tri godine. I bome dugački su redovi za ulazak. U vrlo kratkom vremenu smo postali poznat i jak brend u Hamburgu što nije lako jer Njemačka uvijek nekako forsira svoje proizvode, svoje izume", objasnila nam je Nikolina.

Ova 36-godišnja diplomirana ekonomistica, već godinama surađuje i s domaćim modnim časopisima, a poznata je i po svom stilu odijevanja.

"Obožavam sakoe, svi koji me znaju znaju da sam ja ono od t shirta i sakoa i volim kombinirati jeftinije brendove, street style brendove s nekim malo skupljim stvarima i uvijek nastojim da su te malo skuplje stvari malo klasičnije, koje znam da ću nositi idućih 20 godina", izjavila je Nikolina.

Pitali smo ju kako bi usporedila stil žena u Hrvatskoj i Njemačkoj i koliko tu postoji razlike?

"Joj puno, jako puno. Gore ćete sresti starije žene, mislim starije, srednjih godina, iznad 50-ih, puno sređenije nego ove mlađe. Mlađa generacija je puno ležernije obučena, to su većinom traperice, nekakve tenisice. Gore nitko skoro ne ide kod frizera na frizuru, fenirati se, nego eventualno obojati i skratiti kosu što doma ne mogu jer ne znaju, ali puno su opušteniji", ispričala nam je Nikolina.

Na sjeveru Njemačke Lackovići su daleko od obitelji, ali ne i od prijatelja. Druže s dosta s Domagojem Duvnjakom i njegovom suprugom

"Jesmo da, mi smo kumovi. Družimo se dosta, ili mi odemo do Kiela ili oni dođu do nas, to je naša poveznica, ovako hrvatska", otkrila je.

Vlasnik zlatne olimpijske medalje iz Atene 2004., neke je poraze teško prihvaćao. Kako utješiti supruga nakon nekog teškog poraza?

"Pa da, to je ovako malo komplicirano, mislim ja nisam neka strastvena sad navijačica, postala sam jer morala sam što se tiče rukometa, tako da sam pokušala na svaki način razumjeti ga kako se on osjeća u tom trenutku. Poraz protiv Francuske mu je udarac ne samo na ego, nego nešto što se oni toliko trude, toliko žele i onda ne ostvare", otkrila je.

Nikolina i Blaženko u skladnom su braku već 13 godina.

"On je sada trener nakon igračke karijere, ali uvijek kad god mi treba podrška on je tu za pomoć, uvijek je tu", priznala je Nikolina.

Tatinim stopama čini se krenuo je i njihov desetogodišnji sin Luka koji trenira rukomet, a i on je baš kao i šestogodišnja Ika Marie rođen u Hamburgu.

"Doma se priča isključivo na hrvatskom jeziku, naravno da imamo onih prijelaznih faza kad ih pokupim iz škole pa im je teže odmah se prebaciti na hrvatski s obzirom da su šest do sedam sati na njemačkom", izjavila je Nikolina.

Svestrana poslovna žena, supruga, majka, Nikolina Lacković priželjkuje da se jednog dana s obitelj ipak preseli u Hrvatsku.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.