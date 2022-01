Popularna slovenska pjevačica Nika Zorjan koja je u susjednoj zemlji velika zvijezda, sada je odlučila zapjevati i na hrvatskom jeziku. Simpatična Nika je za In Magazin otkrila kako su Hrvati reagirali na njezinu prvu pjesmu na hrvatskom te koje se gastro delicije ne propuštaju ako vas put nanese u Sloveniju.

Nije tajna da brojne slovenske glazbene zvijezde zapjevaju i na hrvatskom. Na taj se korak odlučila i talentirana Nika Zorjan i nije požalila.



"Kad smo mi prvi put pjevali na hrvatskom jeziku, bila je pjesma ''Vruće'' sa BQL i ja sam si mislila ''O Bože moj, što će reći naši susjedi, neki Slovenci sad žele...''. Ali ne, stvarno je bilo kontra, imali smo takvu podršku, ja sam bila vrlo iznenađena, wow! Ja se tu u Zagrebu, u Hrvatskoj, osjećam kao kod kuće, stvarno", priznaje Nika.



Dok je hrvatska publika tek upoznaje, ona slovenska dobro zna njezine pjesme. Sljedeće godine slavi 10 godina karijere koju je započela u slovenskoj inačici Supertalenta.



"Nikada nisam pobjedila, bila sam u showu Slovenija ima talent i onda Misija Eurovizija, tako se kod nas zvao show, bila sam treća, ali ja oduvijek kažem da nije bitno da pobijediš, bitno je da sudjeluješ. Važno je kakav si ti unutra, da radiš to što želiš, s ljubavlju i iskreno i to je to", zaključila je.



Pjevati je počela još u pelenama, a prvi nastup je imala s dvije i pol godine.



"E da si vino da te popijem" i Vlade Kalember. Tako je počeo moj prvi nastup", prisjetila se Nika.

Simpatična Nika ne krije da ima velike snove kad je glazba u pitanju, no ne kuje planove daleko u budućnost.



"Ja sam takva, ja nikad nemam neki veliki plan, za pola godine, to je stvarno kako mi se dogodi u tom trenutku. Ja kažem Raay, ja bih sad imala neku baladu, želim pjevati, želim se raspjevati, i onda mi to napravi ili kroz ljeto se događaju pjesme koje su živahne, dobar ritam, tako da sve spontano dolazi", pojasnila je Nika.

U nekoliko svojih spotova pojavila se u bikiniju, za koje priznaje da ih itekako voli.

"Da, volim bikini! Haha, osjećam se super u svojoj koži i kad si na moru valjda si u bikiniju. Ako pjesma govori o moru pa moram biti u bikiniju, hahaha!", izjavila je.

Prosinac je za nju mjesec slavlja. Uz blagdane, ovih je dana proslavila i 29. rođendan.



"Ja se ne osjećam kao cura od 29 godina, ja sam u sebi još uvijek 20 godina stara. Ja sam dijete, prebrzo ide vrijeme", smatra Nika.



Ako vas put nanese u Sloveniju, Nika savjetuje što se tamo ne propušta.



"Ja sam iz Prekmurja, to je tamo Murska Sobota i mi stvarno imamo dobru hranu. Dodole morate probati kad dođete u Prekmurje. Dodole je super hrana, neću reći recept jer ne znam, ali kada dođete do nas, imamo puno hrane, puno pića, vino. Mi kod kuće imamo najbolje crveno vino, to morate probati", otkrila je Nika.

