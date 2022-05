Jedno od neizbježnih mladih imena o kojem se u posljednje vrijeme sve više govori na domaćoj sceni je Nika Turković. Možda je se sjećate kao plahe djevojčice koja nas je predstavljala 2004. godine na dječjem Eurosongu. Plaha djevojčica ostala je u prošlosti, a Nika danas svakom svojom pjesmom pomiče granice. Tako je i s najnovijim hitom "Dok nas nema".

Ljubav je ljubav - bez obzira na spol, poručila je Nika novim spotom. ''Kontroverzno, iskreno i hrabro'' - tako su ga opisali oni koji su ga vidjeli na pretpremijeri.

''Mislim da je možda neobično zato što to kod nas nije nešto naročito uobičajno, tako da mislim da nije sad to neka tako jako velika stvar. To je nešto o čemu sam ja već neko duže vrijeme razmišljala, meni općenito zna smetati što je ljubav i u nekakvom filmskom svijetu i u glazbenom svijetu prikazana kao samo muško-ženska'', govori Nika Turković.

Sreća, čežnja, uzbuđenje, tuga, patnja i bol - sve su to osjećaji kroz koje prolazimo tijekom prekida, a Nika ih je pretočila u pjesmu. Iako nije autobiografska, svakako se može pronaći u njoj.

''Nekako mislim da su moji prekidi uvijek bili dosta nezreli i sporazumni, jer sam bila jako mlada, tako da zapravo ne bih rekla da sam velika patnica u tom segmentu, ali sam sigurno imala slomljeno srce i da sigurno znam šta to znači'', kaže.

No posljednje 4 godine Nika je daleko od slomljenog srca. Nju i Matiju često proglašavaju najsimpatičnijim parom na sceni, a dodatan razlog za sreću bilo je osvajanje čak 2 Porina njezina dragog.

''Ako je netko zavrijedio takav trofej, ajmo to tako reći, u Hrvatskoj glazbi trenutno od mladih ljudi tko stvarno gine i radi i čija publika je enormna koja diše s njim svaki njegov korak, ja fakat mislim da je to Matija Cvek'', kaže Nika.

Ovaj par gaji jednaku strast prema glazbi, što uvelike olakšava mnogo stvari. Ipak, Matijinih kritika, priznaje Nika, najviše se pribojava.

''Nekad je to malo naporno, nekad je to dvosjekli mač, ali svakako mislim da je baš poanta to da sve te stvari koje nitko drugi ne bi razumio možemo iz prve znati što točno druga osoba misli i to je meni najbolji dio svega'', kaže Nika.

Mlada glazbenica, osim svojim poletnim pjesmama, obožavatelje osvaja i sjajnim stilom. Da se u modi snalazi jednako dobro kao na pozornici, dokazala je brojnim suradnjama s domaćim dizajnerima. Ipak, najbolje se osjeća u retro kombinacijama.

''Imam jednu dobru situaciju moje majke koja je cijeli život skupljala puno stvari i sada se njoj to više ništa ne sviđa, a meni je to sve top i 90-te su mi najdraže razdoblje mode i jako puno toga ja samo uzmem iz njenog ormara i ne moram potrošiti ništa što je prekrasno'', kaže.

Nika nam je otkrila da već radi na novim pjesmama, a već na zimu čeka nas veliko iznenađenje.

''Imam neke stvari koje bih jako htjela staviti na njega i nadam se da će to biti lijepo prihvaćeno i da će uspjet. Meni je samo važno da to bude onako kako sam ja to zamislila jer je to prvi album, to je velika stvar'', kaže.

