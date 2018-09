Nika Antolos, bivša članica grupe Feminem, otvoreno nam je potvrdila da već neko vrijeme proživljava bračnu krizu.

Niku Antolos svi pamte kao članicu bivše grupe Feminem, koja je tijekom svojeg postojanja promjenila nekoliko pjevačica. Prije osam godina, u trenutku kada su djevojke odlazile svaka svojim putem, Niku je ljubav odvela u Rusiju. Udala se za Alekseja Rubena, a njihova ljubav okrunjena je i rođenjem djevojčice Sienne.

''Oni su divan narod, ali nisu moj narod, ne zato što su Rusi nego nije mi sjelo, jednostavno mi nije sjelo, prevelika je ta hladnoća, i nema empatije, ja nisam za to stvorena'', govori nam.

I zato su se prije tri godine vratili u Hrvatsku. Zajedničkom odlukom.

''Jako voli Hrvatsku i to mu čak nije ni bila opcija živjeti u Rusiji, uvijek bi radije Hrvatsku odabarao'', priča Nika.

No iako se vratila, za Niku se posljednjih godina nije mnogo čulo. Sve do prije nekoliko mjeseci. Mediji su zapazili da na društvenim mrežama više ne objavljuje fotografije supruga, ali i da je uklonila njegovo prezime:

''Trenutačno smo još uvijek zajedno, a dalje što će bit tko zna. To ćemo samo nas dvoje odlučiti, ali Aleksej je Sienin otac i to je broj jedan. Sve drugo i nas dvoje smo tu manje bitni. Treba raditi, treba se čupati, nije brak divan i krasan, sve savršeno... to nema, to ne postoji, nitko to nije ni očekivao'', objašnjava bivša Feminemka.

Ipak, priznaje Nika, postoje veći i ozbiljniji problemi od bračnih kriza. Njezina kći Sienna, još dok je imala nepune dvije godine, nakon primitka kombiniranog cjepiva koje se već dugo koristi i u rutinskoj je uporabi u Hrvatskoj, doživjela je neočekivanu reakciju.

''18 sati, 18 sati je u šoku bila. Nakon ovoga i neurološku posljedicu, grčenje tijela i tu oteklinu koju su morali na živo rezati, svašta nešto ružno je bilo. I zakonski piše u kartonu piše ''ne docjepljivat'', više ni ja ne bi docjepljivala, da ni ne piše, jer korak poslije toga bi bila jedino smrt što mi nije opcija, riskirati ne dolazi u obzir'', otvorila je Nika dušu.

Prema zakonu, u obzir ne dolazi ni odlazak u vrtić, ni odrastanje kakvo svako dijete zaslužuje. Nika za to, tvrdi, ne krivi vrtiće, ali je u začaranom krugu iz kojeg ne vidi izlaz.

''Po zakonu isto tako mora docjepit, i dijete i ja smo u limbu nekom, ne može ići u vrtić a ja onda ne mogu ni radit, tako da smo u glomazno velikom problemu'', govori.

Sienna je ove jeseni trebala krenuti u predškolsku grupu. Hoće li se problem riješiti do odlaska u školu, Nika se svakako nada:

''Sport jako voli, na tenis ide, sad će na gimnastiku. Hoću da se u tom smijeru dijete puni, hoću da bar tu dobije to druženje koje zakoni ne dozvoljavaju da dobije u vrtiću'', priča nam.

A s obzirom na to da zbog brige o djetetu, još uvijek ne radi, spas za sebe pronalazi pišući poeziju...

Nada se kako će sve što je dosad napisala biti i službeno objavljeno u knjizi. Za sada sve objavljuje na svojem Instagram profilu, a reakcije su odlične:

''Ja sam oduševljena koliko ih čita, najiskrenije, i to dosta mladih ljudi, to me iznenadilo. Poezija nekako najviše ljude spaja, po meni'', smatra bivša pjevačica.

Ova pjesma jedina je koju je objavila kao solo izvođač. Sve intenzivnije razmišlja i o povrtaku pjevanju.

''Ne bi se ograničavala, ali da bi voljela jednu dobru pjesmu, baladu, voljela bi, ali da me nije sram ni za 20 godina, to bi voljela'', priznaje.

A mi joj želimo da joj se snovi i ostvare.

