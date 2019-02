View this post on Instagram

Tri babe u meni (žena-dijete-nema me). I to je ok. Osim ako imaš krive gužve oko sebe, pa te guraju u kutije kao loptu-ne ide. Meni je bitno da se nas tri jednako volimo. Sve ovo izvana može čekati.. Ili ne mora, ne nas dira.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________________________________________________________ #citat #croatia #writing #writer #ljubav #sea #nikaantolosruban #bosnaihercegovina #srbija #slovenia #pisci #quote #quotes #quotesoftheday #sayings #hrvatska #makedonya #zagreb #rijeka #izreke #god #girl #woman #photography #woman #jesus #citati #poetsofinstagram #poetrycommunity #poetry